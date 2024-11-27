СФ одобрил закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

На реализацию национальных проектов до 2030 г. планируется направить более 40 трлн руб. федерального бюджета, что в два раза больше, чем за предыдущую «шестилетку», добавил Володин. На социальную политику в 2025 г. в бюджете предусмотрено 6,9 трлн руб. Кроме соцобязательств приоритетами бюджета стало обеспечение безопасности и обороны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. На достижение технологического суверенитета будет направлено 6,1 трлн руб. за три года.