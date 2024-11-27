СФ одобрил закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы
Совет Федерации (СФ) единогласно одобрил закон о федеральном бюджете РФ на на 2025 г. и плановый период 2026-2027 г. Трансляция заседания проходит на сайте СФ.
За принятие закона проголосовали все 160 сенаторов. В 2025 г. доходы будут соответствовать 40,3 трлн руб., или 18,8% ВВП, а расходы достигнут 41,47 трлн руб., или 19,3% ВВП. Дефицит ожидается на уровне 1,17 трлн руб.
Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд, или 55,5 млрд евро. На начало 2027 г. – 34,046 трлн руб. внутреннего и $59,2 млрд, или 53,4 млрд евро, внешнего. На 2028 г. – 39,005 трлн руб. внутреннего и $56,5 млрд, или 50,9 млрд евро, внешнего. Расходы на обслуживание госдолга в 2025 г. ожидаются на уровне 3,18 трлн руб., в 2026 г. – 3,475 трлн руб., в 2027 г. – 3,59 трлн руб.
На реализацию национальных проектов до 2030 г. планируется направить более 40 трлн руб. федерального бюджета, что в два раза больше, чем за предыдущую «шестилетку», добавил Володин. На социальную политику в 2025 г. в бюджете предусмотрено 6,9 трлн руб. Кроме соцобязательств приоритетами бюджета стало обеспечение безопасности и обороны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. На достижение технологического суверенитета будет направлено 6,1 трлн руб. за три года.
21 ноября федеральный бюджет утвердила и Государственная дума. За принятие инициативы проголосовали 335 депутатов, против проголосовала член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (внефракционный депутат) – аналогичную позицию она заняла при рассмотрении проекта бюджета в первом и во втором чтениях. Воздержались 77 законодателей.