Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годыПриоритетом является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами
Государственная дума утвердила федеральный бюджет на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., сообщили в нижней палате парламента.
За принятие инициативы проголосовали 335 депутатов, против проголосовала член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (внефракционный депутат) – аналогичную позицию она заняла при рассмотрении проекта бюджета в первом и во втором чтениях. Воздержались 77 законодателей.
Согласно положениям документа, доходы бюджета на 2025 г. ожидаются в 40,296 трлн руб., расходы – 41,4 трлн руб., дефицит – 1,17 руб. В 2026 г. – доходы в 41,84 трлн руб., расходы в 44,02 трлн руб., дефицит – 2,18 трлн руб. В 2027 г. – доходы в 43,15 трлн руб., расходы в 45,91 трлн руб., дефицит – 2,76 трлн руб.
Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд, или 55,5 млрд евро. На начало 2027 г. – 34,046 трлн руб. внутреннего и $59,2 млрд, или 53,4 млрд евро, внешнего. На 2028 г. – 39,005 трлн руб. внутреннего и $56,5 млрд, или 50,9 млрд евро, внешнего. Расходы на обслуживание госдолга в 2025 г. ожидаются на уровне 3,18 трлн руб., в 2026 г. – 3,475 трлн руб., в 2027 г. – 3,59 трлн руб.
Проект бюджета был принят Госдумой в первом чтении 24 октября. На заседании тогда выступил министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что по проекту средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции. Также на следующие три года на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб. О том, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станет выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.
После принятия в первом чтении председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсуждать положения документа и готовить поправки к следующим чтениям. 21 ноября Володин отметил, что на социальную политику в 2025 г. в бюджете предусмотрено 6,9 трлн руб. (всего 21,3 трлн руб. за три года). Это индексация пенсий, социальных пособий, поддержка семей с детьми.
На реализацию национальных проектов до 2030 г. планируется направить более 40 трлн руб. федерального бюджета, что в два раза больше, чем за предыдущую «шестилетку», добавил Володин. На социальную политику в 2025 г. в бюджете предусмотрено 6,9 трлн руб. Кроме соцобязательств приоритетами бюджета стало обеспечение безопасности и обороны, технологический суверенитет и развитие инфраструктуры. На достижение технологического суверенитета будет направлено 6,1 трлн руб. за три года, сообщил спикер Госдумы.