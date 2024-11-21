Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы

Проект бюджета был принят Госдумой в первом чтении 24 октября. На заседании тогда выступил министр финансов Антон Силуанов. Он отмечал, что по проекту средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции. Также на следующие три года на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб. О том, что приоритетом бюджета на ближайшие три года станет выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.