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/ Экономика

Нацпроект по экономике потребует 2 трлн рублей внебюджетных средств

Из федерального бюджета за шесть лет понадобится 708 млрд рублей
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Власти определились с финансированием нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» – на его реализацию понадобится 2,7 трлн руб. до 2030 г. При этом большую часть этой суммы – 2,023 трлн руб. – правительство планирует привлечь из внебюджетных источников. Из федерального бюджета понадобится 708,5 млрд руб., из бюджетов субъектов – 62,8 млрд руб. Это следует из материалов к нацпроекту (есть у «Ведомостей»). Представитель Минфина подтвердил объемы финансирования из федерального бюджета. В состав нацпроекта предлагается включить семь федеральных проектов – это поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП), производительность труда, повышение инвестактивности, низкоуглеродная повестка, развитие финрынка, конкуренции, а также проект «Технологии».

С момента формирования первой версии нацпроекта менялось как сущностное наполнение – по составу федеральных проектов, так и финансовое – по объему средств и их источникам. Например, в июле предполагалось, что на его реализацию понадобится 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии, из которых около 1 трлн руб. – это средства федерального бюджета, а 536 млрд руб. – финансирование из региональных бюджетов. Тогда предполагалось, что в него войдут пять федпроектов – МСП, производительность труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и совершенствование государственной системы статистики и прогнозирования. В августе планировалось привлечь на нацпроект 2,7 трлн руб. В то же время увеличилось количество федпроектов – до восьми (появились четыре новых – по технологиям, технологической инициативе, развитию финрынка, конкуренции, а проект по статистике исключили). В октябрьской версии предлагалось уменьшить финансирование до 1,7 трлн руб., а количество проектов – до семи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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