Нацпроект по экономике потребует 2 трлн рублей внебюджетных средств

С момента формирования первой версии нацпроекта менялось как сущностное наполнение – по составу федеральных проектов, так и финансовое – по объему средств и их источникам. Например, в июле предполагалось, что на его реализацию понадобится 1,9 трлн руб. в базовом (максимальном) сценарии, из которых около 1 трлн руб. – это средства федерального бюджета, а 536 млрд руб. – финансирование из региональных бюджетов. Тогда предполагалось, что в него войдут пять федпроектов – МСП, производительность труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и совершенствование государственной системы статистики и прогнозирования. В августе планировалось привлечь на нацпроект 2,7 трлн руб. В то же время увеличилось количество федпроектов – до восьми (появились четыре новых – по технологиям, технологической инициативе, развитию финрынка, конкуренции, а проект по статистике исключили). В октябрьской версии предлагалось уменьшить финансирование до 1,7 трлн руб., а количество проектов – до семи.