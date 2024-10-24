Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 годы

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе выступления добавил, что существует также риски замедления мировой экономики, дефицит рынка труда, риски замедления инвестиций. Касаясь последнего, Макаров указал, что в проекте бюджета на 2025, 2026 и 2027 гг. отмечается прирост инвестиций только на 2,1%, 3%, 3,3% соответственно, тогда как за шесть месяцев 2024 г. прирост инвестиций составил почти 11% (такие данные привел Мишустин в ходе заседания кабмина 24 сентября). «Простите, чего вдруг такое падение-то? Вот оснований для такого падения инвестиций пока никаких не видно. Ощущение такое, что мы запланировали эти показатели для того, чтобы потом их успешно перевыполнить», – отметил депутат.