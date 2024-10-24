Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 годыВласти обещают выполнить все социальные обязательства перед гражданами
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Трансляция пленарного заседания нижней палаты велась на сайте Госдумы.
«За» принятие проекта бюджета на ближайшие три года проголосовали 314 депутатов, «против» – один законодатель. 78 членов парламента воздержались от голосования. Перед рассмотрением фракции заявили свои позиции по проекту: КПРФ и «Справедливая Россия» воздержались от голосования, поддержали – ЛДПР, «Новые люди» и «Единая Россия».
Согласно проекту, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб. В 2025 г. дефицит бюджета составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1%. За этот период ненефтегазовый дефицит будет сокращен, как ожидается, на 2,5 п. п. относительно 2024 г. и составит 5% ВВП в 2027 г.
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что власти выполнят все социальные обязательства перед гражданами. В частности, правительство запланировало расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам. Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме 24 октября заявил, что по проекту средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции. Кроме того, на следующие три года на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб., сообщил министр.
«Проиндексировали маткапитал, как вы и поручили. И были поручения президента по этому вопросу. Маткапитал на второго ребенка, если за первого не было получено это выплаты, составит почти 894 000 руб. На первого ребенка 676 000 руб. Ресурсы [на маткапитал в проекте бюджета] заложены», – отметил министр.
Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании заявил, что в проекте бюджета «полностью учтены все национальные цели и задачи, которые были поставлены президентом». При этом СП указывает на риски недополучения доходов бюджета при изменении внешнеэкономической конъюнктуры.
Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе выступления добавил, что существует также риски замедления мировой экономики, дефицит рынка труда, риски замедления инвестиций. Касаясь последнего, Макаров указал, что в проекте бюджета на 2025, 2026 и 2027 гг. отмечается прирост инвестиций только на 2,1%, 3%, 3,3% соответственно, тогда как за шесть месяцев 2024 г. прирост инвестиций составил почти 11% (такие данные привел Мишустин в ходе заседания кабмина 24 сентября). «Простите, чего вдруг такое падение-то? Вот оснований для такого падения инвестиций пока никаких не видно. Ощущение такое, что мы запланировали эти показатели для того, чтобы потом их успешно перевыполнить», – отметил депутат.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»), в свою очередь, заявил, что прогнозируемый рост инвестиций в 2,1%-3,3% представляется «умеренным, особенно учитывая реализацию крупных инфраструктурных проектов». Топилин назвал прогноз социально-экономического развития по бюджету реалистичным.
Макаров заявил, что новые показатели российской экономики показывают не восстановление до уровня «доковидного» периода, а новое качество. В том числе, страна «сошла с нефтяной иглы, и это главное, это новое качество нашей экономики», сказал он.
Далее проект рассмотрят во втором чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал обсуждать положения документа и готовить поправки. Он отметил, что при внесении в нижнюю палату проект о бюджете является правительственным, но после принятия в первом чтении – становится парламентским. Силуанов заявил, что правительство готово обсуждать поправки к будущему рассмотрению.