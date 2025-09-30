Минцифры подтвердило увеличение взносов для IT-компаний и отмену льготы на ПО
Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что в стране действительно планируется увеличить тарифы на страховые взносы для IT-компаний с 7,6 до 15%. Кроме того, могут быть отменены льготы по НДС на покупку отечественного ПО. Заявление министра опубликовано в Telegram-канале министерства.
«Общая ситуация действительно непростая – планируется общее увеличение НДС и отмена целого ряда льгот для малого бизнеса», – написал Шадаев. При этом он подчеркнул, что кабмин продолжит поддерживать IT-отрасль, в том числе страховка все равно останется в два раза дешевле, чем для предприятий в других экономических сферах.
Среди мер поддержки отрасли министр также назвал сохранение льготы по налогу на прибыль, ипотеку в регионах по льготным ставкам и отсрочку от военной службы. «Рассчитываю, что нам удастся и дальше поддержать рост спроса в корпоративном сегменте на отечественные решения», – отметил также Шадаев, напомнив о запретах на использование зарубежных продуктов.
26 сентября «Ведомости» писали, что Минфин планирует повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6 до 15%. При этом отмечалось, что текущая льготная ставка 7,6% сохранится на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы. В 2025 г. эта величина составляет 2,759 млн руб. в год, показатель ежегодно индексируется. По данным источника, в министерстве также рассматривался вариант повышения льготного тарифа для IT-компаний до 15% на всю сумму дохода.