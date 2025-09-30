Минцифры подтвердило увеличение взносов для IT-компаний и отмену льготы на ПО

26 сентября «Ведомости» писали, что Минфин планирует повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6 до 15%. При этом отмечалось, что текущая льготная ставка 7,6% сохранится на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы. В 2025 г. эта величина составляет 2,759 млн руб. в год, показатель ежегодно индексируется. По данным источника, в министерстве также рассматривался вариант повышения льготного тарифа для IT-компаний до 15% на всю сумму дохода.