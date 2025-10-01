Цена газа в Европе выросла на 24% за девять месяцев

По данным агентства, факторами роста цены на газ в странах Европы стали отопительный сезон и необходимость заполнения хранилищ на зиму. При этом ресурс стал дорожать еще осенью 2024 г. В первые три месяца 2024 г. цена составила $509 за 1 000 куб. м, во II квартале – $420 и в следующий период – $399. Средний показатель по итогам девяти месяцев составил $443.