Цена газа в Европе выросла на 24% за девять месяцев
Газ в Европе в среднем стал дороже на 24% в период с января по сентябрь в сравнении с аналогичным временем 2024 г. Стоимость ресурса достигла около $443 за 1 000 куб. м, передает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.
По данным агентства, факторами роста цены на газ в странах Европы стали отопительный сезон и необходимость заполнения хранилищ на зиму. При этом ресурс стал дорожать еще осенью 2024 г. В первые три месяца 2024 г. цена составила $509 за 1 000 куб. м, во II квартале – $420 и в следующий период – $399. Средний показатель по итогам девяти месяцев составил $443.
В сентябре цена газа почти не изменилась в сравнении с результатом августа и зафиксировалась на уровне $393, однако динамика относительно сентября 2024 г. оказалась отрицательной на 5,5%.
24 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон способен полностью заменить российские газ и нефть, поставляемые в Европу. Он отметил, что в течение шести дней проводил встречи с европейскими лидерами, заверяя их, что США обладают необходимыми мощностями и готовы удовлетворить их потребности.
19 сентября Еврокомиссия представила предложения по 19-му пакету санкций. Среди них – ускорение отказа от российского газа, полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель.