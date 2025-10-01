Агентства с 1 октября начнут раскрывать больше информации о присвоенных рейтингах
Кредитные рейтинговые агентства (КРА) с 1 октября начнут раскрывать больше информации о присвоенных рейтингах и прогнозах по ним. В частности, они будут описывать влияние на кредитный рейтинг наиболее значимых факторов, определяющих способность лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства. Об этом сообщил Банк России.
Кроме того, КРА буду обязаны сообщать о присвоении статуса кредитного рейтинга «под наблюдением», на каком основании было принято такое решение и в течение какого времени статус будет сохраняться. Как пояснили в Банке России, такой статус указывает на повышенную вероятность пересмотра рейтинга в ближайшее время.
Еще одно нововведение обязывает КРА раскрывать оценку собственной кредитоспособности компании.
Предполагается, что данные инициативы позволят привести практику КРА по присвоению кредитных рейтингов к единообразию.
В феврале Банк России установил критерии признания иностранных КРА, рейтинги которых используются в нормативных актах и иных инструментах регулятора. В число критериев вошли требования об опыте работы иностранного КРА на рынке не менее пяти лет и размере капитала не менее 50 млн руб. Методология иностранного КРА должна содержать количественные и качественные оценки кредитоспособности, давать возможность проверки достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе исторических данных. Агентство также должно придерживаться принципов корпоративного управления, соблюдать условия по раскрытию информации и не допускать конфликта интересов.