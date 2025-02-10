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ЦБ установил критерии одобрения для иностранных рейтинговых агентств

Ведомости

Банк России (ЦБ) установил критерии признания иностранных кредитных рейтинговых агентств (КРА), рейтинги которых используются в нормативных актах и иных инструментах регулятора, следует из сообщения ЦБ.

ЦБ отмечает, что признание иностранных КРА расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке. Всего банк определили 19 критериев.

В число критериев вошли требования об опыте работы иностранного КРА на рынке не менее пяти лет и размере капитала не менее 50 млн руб. Методология иностранного КРА должна содержать количественные и качественные оценки кредитоспособности, давать возможность проверки достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе исторических данных. Агентство также должно придерживаться принципов корпоративного управления, соблюдать условия по раскрытию информации и не допускать конфликта интересов.

В сообщении указано, что рейтинги иностранных КРА, которые будут соответствовать критериям, могут быть использованы ЦБ в регулировании только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале.

Совет директоров ЦБ 29 января 2025 г. согласовал документ по уровням кредитных рейтингов, согласно которому с 1 апреля 2025 г. международным финансовым организациям и институтам развития, которые работают со средствами центрального контрагента, придется получать кредитный рейтинг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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