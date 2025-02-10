ЦБ установил критерии одобрения для иностранных рейтинговых агентств
Банк России (ЦБ) установил критерии признания иностранных кредитных рейтинговых агентств (КРА), рейтинги которых используются в нормативных актах и иных инструментах регулятора, следует из сообщения ЦБ.
ЦБ отмечает, что признание иностранных КРА расширит возможности для свободного движения капитала и услуг на международном финансовом рынке. Всего банк определили 19 критериев.
В число критериев вошли требования об опыте работы иностранного КРА на рынке не менее пяти лет и размере капитала не менее 50 млн руб. Методология иностранного КРА должна содержать количественные и качественные оценки кредитоспособности, давать возможность проверки достоверности кредитных рейтингов, в том числе на основе исторических данных. Агентство также должно придерживаться принципов корпоративного управления, соблюдать условия по раскрытию информации и не допускать конфликта интересов.
В сообщении указано, что рейтинги иностранных КРА, которые будут соответствовать критериям, могут быть использованы ЦБ в регулировании только в отношении зарубежных объектов рейтинга по международной шкале.
Совет директоров ЦБ 29 января 2025 г. согласовал документ по уровням кредитных рейтингов, согласно которому с 1 апреля 2025 г. международным финансовым организациям и институтам развития, которые работают со средствами центрального контрагента, придется получать кредитный рейтинг.