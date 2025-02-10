РБК: рост продаж квартир в рассрочку несет риски для покупателей и продавцов
В ЦБ считают, что рост продаж квартир в рассрочку несет риски как для покупателей, так и для продавцов. Основными рисками ЦБ определяет скрытый рост долговой нагрузки покупателей, непрозрачность правил продажи, ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков «из-за более низкой наполняемости» счетов эскроу.
При расширении продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки может потребоваться регулирование, этот вопрос уже обсуждается. Целью банк обозначает учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий.
Директор по ипотечным продажам группы компаний «А101» Рустам Азизов на XI Российском ипотечном конгрессе Cbonds рассказал, что сейчас есть все основания говорить о формировании «пузыря рассрочек», потому что их доля от застройщиков растет. Сейчас предлагаются лояльные условия рассрочки, ее доля в продажах может достигать и 60%. Азизов назвал это «не очень хорошей тенденцией».
Директор по продажам девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова рассказала, что компания согласна с нарастанием «пузыря рассрочек». Терехова считает, что как неконтролируема была первоначальная выдача льготных ипотек, так и сейчас неконтролируема выдача подобных рассрочек.
По информации РБК, застройщики сейчас выдают рассрочки и на готовое, и на строящееся жилье, рассрочка может оформляться в рамках договора купли–продажи или договора долевого участия (ДДУ) до фактической сдачи дома.
29 января в ВТБ рассказали, что в 2025 г. спрос на недвижимость серьезно «охлаждается». В ВТБ считают, что в этом году общерыночные выдачи ипотеки могут составить около 3,3 трлн руб. – почти на треть ниже результата прошлого года. При этом около 70% продаж придется на программы господдержки, где драйвером будет выступать семейная ипотека. От общего числа ипотек на программу может прийтись до 61%.
Банк назвал и тренды рынка недвижимости. Ими останутся сделки за наличные, доля которых, по оценке экосистемы недвижимости «Метр квадратный», превысит 80%: «Такой формат покупки будет актуален, прежде всего, для вторичного жилья и сегментов с относительно невысоким средним чеком». Кроме того, отличительной особенностью рынка новостроек станет рассрочка, где условия станут более гибкими.