ВТБ: рынок ипотеки продолжит сокращаться в 2025 году
Спрос на недвижимость серьезно «охлаждается», в 2025 г. рынок ипотеки может сократиться почти на треть. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова привела пресс-служба банка.
В ВТБ считают, что в этом году общерыночные выдачи ипотеки могут составить около 3,3 трлн руб. – почти на треть ниже результата прошлого года. При этом около 70% продаж придется на программы господдержки, где драйвером будет выступать «семейная ипотека». От общего числа ипотек на программу может прийтись до 61%.
«При этом в абсолютных значениях ее продажи могут остаться на сопоставимом с 2024 г. уровне – около 2 трлн руб. Впрочем, многое будет зависеть от новых инициатив по поддержке спроса на “семейную ипотеку”», – говорится в сообщении.
Банк назвал и тренды рынка недвижимости. Ими останутся сделки за наличные, доля которых, по оценке экосистемы недвижимости «Метр квадратный», превысит 80%: «Такой формат покупки будет актуален, прежде всего, для вторичного жилья и сегментов с относительно невысоким средним чеком». Кроме того, «отличительной особенностью» рынка новостроек станет рассрочка, где условия станут «более гибкими».
«Получение рыночной ипотеки сегодня можно сравнить с восхождением на Эверест: это дорого, рискованно и в некоторых случаях требует удачи. Поэтому россиян, желающих оформить такие кредиты, сегодня немного. Более благоприятная ситуация сейчас складывается для тех, кто подходит под условия госпрограмм», – отметил Горшков.
20 декабря 2024 г. совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале.
«Ведомости» со ссылкой на данные агентства Frank RG писали, что ипотека стала единственным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 г. Выдачи выросли относительно ноября на 1,4% по количеству и на 3,7% по объему – банки выдали 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Суммарно за прошлый год банки выдали ипотеки на 4,8 трлн руб., что на 38,9% меньше, чем за 2023 г.