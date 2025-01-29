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ВТБ: рынок ипотеки продолжит сокращаться в 2025 году

Ведомости

Спрос на недвижимость серьезно «охлаждается», в 2025 г. рынок ипотеки может сократиться почти на треть. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его слова привела пресс-служба банка.

В ВТБ считают, что в этом году общерыночные выдачи ипотеки могут составить около 3,3 трлн руб. – почти на треть ниже результата прошлого года. При этом около 70% продаж придется на программы господдержки, где драйвером будет выступать «семейная ипотека». От общего числа ипотек на программу может прийтись до 61%.

«При этом в абсолютных значениях ее продажи могут остаться на сопоставимом с 2024 г. уровне – около 2 трлн руб. Впрочем, многое будет зависеть от новых инициатив по поддержке спроса на “семейную ипотеку”», – говорится в сообщении.

Банк назвал и тренды рынка недвижимости. Ими останутся сделки за наличные, доля которых, по оценке экосистемы недвижимости «Метр квадратный», превысит 80%: «Такой формат покупки будет актуален, прежде всего, для вторичного жилья и сегментов с относительно невысоким средним чеком». Кроме того, «отличительной особенностью» рынка новостроек станет рассрочка, где условия станут «более гибкими».

«Получение рыночной ипотеки сегодня можно сравнить с восхождением на Эверест: это дорого, рискованно и в некоторых случаях требует удачи. Поэтому россиян, желающих оформить такие кредиты, сегодня немного. Более благоприятная ситуация сейчас складывается для тех, кто подходит под условия госпрограмм», – отметил Горшков.

20 декабря 2024 г. совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что Центробанк взял паузу в повышении ключевой ставки, но не исключает возможности вернуться к этому вопросу в феврале. 

«Ведомости» со ссылкой на данные агентства Frank RG писали, что ипотека стала единст­венным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 г. Выдачи выросли относительно ноября на 1,4% по количеству и на 3,7% по объему – банки выдали 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Суммарно за прошлый год банки выдали ипотеки на 4,8 трлн руб., что на 38,9% меньше, чем за 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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