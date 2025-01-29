ВТБ: рынок ипотеки продолжит сокращаться в 2025 году

В ВТБ считают, что в этом году общерыночные выдачи ипотеки могут составить около 3,3 трлн руб. – почти на треть ниже результата прошлого года. При этом около 70% продаж придется на программы господдержки, где драйвером будет выступать «семейная ипотека». От общего числа ипотек на программу может прийтись до 61%.