Выдачи ипотеки выросли в декабре после пяти месяцев снижения

Ипотека стала единст­венным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 г.: выдачи выросли относительно ноября на 1,4% по количеству и на 3,7% по объему – банки выдали 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Это следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Средний чек кредита также вырос за последний месяц года на 2,3% до 4,71 млн руб. Но в сравнении с декабрем 2023 г. выдачи сильно просели: количество выданных кредитов упало на 69%, объем – на 65,7%.