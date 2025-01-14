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Выдачи ипотеки выросли в декабре после пяти месяцев снижения

Но в январе рынок ждет еще больший спад, полагают эксперты
Наталья Заруцкая
В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на семейную ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка
В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на семейную ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка / Андрей Гордеев / Ведомости

Ипотека стала единст­венным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 г.: выдачи выросли относительно ноября на 1,4% по количеству и на 3,7% по объему – банки выдали 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Это следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Средний чек кредита также вырос за последний месяц года на 2,3% до 4,71 млн руб. Но в сравнении с декабрем 2023 г. выдачи сильно просели: количество выданных кредитов упало на 69%, объем – на 65,7%.

Суммарно за прошлый год банки выдали ипотеки на 4,8 трлн руб., что на 38,9% меньше, чем за 2023 г., когда рынок выдал рекордные 7,8 трлн руб. кредитов. Показатель прошлого года сопоставим с итогами 2022 г. (4,9 трлн руб.). Годовое снижение выдач ипотеки старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова связывает с мерами Банка России, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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