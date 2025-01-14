Выдачи ипотеки выросли в декабре после пяти месяцев снижения

Выдачи ипотеки выросли в декабре после пяти месяцев сниженияНо в январе рынок ждет еще больший спад, полагают эксперты
Ипотека стала единственным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 г.: выдачи выросли относительно ноября на 1,4% по количеству и на 3,7% по объему – банки выдали 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Это следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG. Средний чек кредита также вырос за последний месяц года на 2,3% до 4,71 млн руб. Но в сравнении с декабрем 2023 г. выдачи сильно просели: количество выданных кредитов упало на 69%, объем – на 65,7%.
Суммарно за прошлый год банки выдали ипотеки на 4,8 трлн руб., что на 38,9% меньше, чем за 2023 г., когда рынок выдал рекордные 7,8 трлн руб. кредитов. Показатель прошлого года сопоставим с итогами 2022 г. (4,9 трлн руб.). Годовое снижение выдач ипотеки старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова связывает с мерами Банка России, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.