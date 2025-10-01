Безработица в России в августе обновила исторический минимум
Уровень безработицы в России в августе 2025 г. снизился до 2,1% и достиг нового рекордного минимума за все время наблюдений с 1991 г., свидетельствуют данные Росстата.
Предыдущий минимум, 2,2%, фиксировался в мае 2025 г. и удерживался в июне и июле. В марте–апреле показатель составлял 2,3%, а в январе–феврале – 2,4%. Осенью 2024 г. уровень безработицы также находился на отметке 2,4%.
По данным ведомства, общее количество безработных в августе составило 1,5 млн человек, что на 58 000 меньше, чем месяцем ранее.
15 сентября «РИА Новости» писали о том, что по итогам II квартала самая низкая безработица среди стран «большой двадцатки» была зафиксирована в России. При этом наиболее значительно она увеличилась в Мексике.
Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 п. п. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.