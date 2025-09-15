В РФ зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран G20

В Южной Африке ситуация продолжает ухудшаться: показатель растет второй квартал подряд, увеличившись до 33,2% в июне с 32,9% в марте. Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, продемонстрировала Турция – на 0,4 п. п., до 8,4%. В то же время показатель существенно снизился в Индии – на 2,3 п. п., и в Бразилии – на 1,2 п. п.