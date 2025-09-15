В РФ зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран G20
По итогам второго квартала самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» была зафиксирована в России. При этом наиболее значительно она увеличилась в Мексике, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный анализ данных национальных статистических служб.
Доля безработного населения в России в июне составила рекордно низкие 2,2%, уменьшившись по сравнению с мартом на 0,1 п. п. Это стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.
Немного выше уровень безработицы оказался в Японии – 2,5%, где он остается неизменным второй квартал подряд. В Южной Корее показатель за три месяца сократился до 2,6% с 2,9% в марте. В то же время в Мексике безработица выросла на максимальные во всей «двадцатке» 0,5 п. п. и достигла 2,7%.
В Южной Африке ситуация продолжает ухудшаться: показатель растет второй квартал подряд, увеличившись до 33,2% в июне с 32,9% в марте. Наиболее сильный прирост безработицы за второй квартал, помимо Мексики и Южной Африки, продемонстрировала Турция – на 0,4 п. п., до 8,4%. В то же время показатель существенно снизился в Индии – на 2,3 п. п., и в Бразилии – на 1,2 п. п.
5 сентября Bloomberg писал, что в августе уровень безработицы в США вырос до 4,3% – максимума с 2021 г., а темпы появления новых рабочих мест замедлились.
В начале сентября Банк России сообщал, что в июле – августе потребительская активность в России несколько ускорилась. Во многих регионах благодаря снижению ставок по автокредитам и реализации отложенного спроса выросли продажи автомобилей. Высоким также оставался спрос в сфере услуг и общественного питания, чему способствовал рост туристического потока. Реальные зарплаты продолжали расти, безработица оставалась на историческом минимуме.