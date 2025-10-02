Правительство предложило отменить НДС-льготы для операций с банковскими картами

На данный момент Налоговый кодекс освобождает от НДС такие операции, как обслуживание банковских карт и технологическое взаимодействие между участниками расчетов. Как следует из пояснительной записки, в случае принятия поправок льгота сохранится только для базовых банковских услуг – открытия и ведения счетов для граждан и организаций.