Правительство предложило отменить НДС-льготы для операций с банковскими картами
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий отмену освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) для операций, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для услуг в сфере эквайринга и процессинга. Соответствующий документ размещен в думской базе.
На данный момент Налоговый кодекс освобождает от НДС такие операции, как обслуживание банковских карт и технологическое взаимодействие между участниками расчетов. Как следует из пояснительной записки, в случае принятия поправок льгота сохранится только для базовых банковских услуг – открытия и ведения счетов для граждан и организаций.
Льгота по НДС на операции с банковскими картами появилась 1 января 2006 г., чтобы стимулировать безналичные расчеты. Это освобождение освободило участников рынка (банки, платежные системы и процессинговые центры) от налога на добавленную стоимость. В результате снижалась стоимость обслуживания транзакций. В России процессингом занимаются банки и специализированные центры, такие как Национальная система платежных карт (НСПК).
В 2026 г. власти ожидают, что доходы казны от НДС вырастут почти на 3 трлн руб. (+17,1%) и составят 17,51 трлн руб. после 14,51 трлн, прогнозируемых в текущем году.