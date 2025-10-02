Bloomberg: ЕС планирует повысить ставку пошлины на импорт стали до 50%
Евросоюз (ЕС) планирует повысить тарифы на импорт стали до 50%. Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас в ЕС действует временный механизм защиты интересов сталелитейной промышленности, предусматривающий введение 25%-ной пошлины на большинство импортных товаров. Объединение работает над заменой механизма.
Сталелитейная промышленность Евросоюза в последние годы столкнулась с серьезным кризисом на фоне дешевого импорта из Китая и других азиатских стран, отмечает агентство. Повлияло и то, что президент США Дональд Трамп установил тарифы на импорт стали и алюминия.
7 сентября The Wall Street Journal писала, что торговое перемирие, о котором США и ЕС договорились в июле, находится под угрозой срыва, так как среди европейских производителей оборудования растет недовольство из-за повышения пошлин на сталь.
По данным издания, менее чем через два месяца после заключения сделки производители в Европе жалуются на новые бюрократические препоны, требуют внести изменения в соглашение и приостанавливают экспорт в США. Причиной стало решение администрации Трампа расширить 50%-ные пошлины на металлы, включив в них сотни дополнительных товаров, содержащих сталь и алюминий. В результате многие европейские производители столкнулись с пошлинами выше 15%, согласованных Трампом и ЕС для большинства товаров.