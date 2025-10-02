Bloomberg: ЕС планирует повысить ставку пошлины на импорт стали до 50%

По данным издания, менее чем через два месяца после заключения сделки производители в Европе жалуются на новые бюрократические препоны, требуют внести изменения в соглашение и приостанавливают экспорт в США. Причиной стало решение администрации Трампа расширить 50%-ные пошлины на металлы, включив в них сотни дополнительных товаров, содержащих сталь и алюминий. В результате многие европейские производители столкнулись с пошлинами выше 15%, согласованных Трампом и ЕС для большинства товаров.