WSJ: торговое соглашение ЕС и США находится под угрозой срыва
Торговое перемирие, о котором США и Евросоюз договорились в июле, находится под угрозой срыва, поскольку среди европейских производителей оборудования растет недовольство из-за повышения пошлин на сталь. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным WSJ, менее чем через два месяца после заключения сделки производители в Европе жалуются на новые бюрократические препоны, требуют внести изменения в соглашение и приостанавливают экспорт в США. Причиной издание называет решение администрации президента Дональда Трампа расширить 50%-ные пошлины на металлы, включив в них сотни дополнительных товаров, содержащих сталь и алюминий. В результате, как пишет WSJ, многие европейские производители столкнулись с пошлинами выше 15%, которые были согласованы Трампом и ЕС для большинства товаров.
«Хотя американские пошлины на сталь и алюминий изначально касались только самих металлов и в основном металлических деталей, таких как винты, теперь они распространяются на такие предметы, как двигатели, насосы, станки и строительное оборудование», – говорится в статье.
Президент немецкой ассоциации машиностроительной промышленности (VDMA) Бертрам Кавлат заявил в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что сектор столкнулся с «экзистенциальным кризисом». По его данным, около 30% импортируемого США оборудования из ЕС теперь облагается 50%-ными пошлинами на содержание металла в продукции.
Недовольство сделкой распространяется также в Европейском парламенте, одобрение которого необходимо для вступления в силу ключевых положений соглашения. По словам немецкого политика Бернда Ланге, который возглавляет торговый комитет парламента, законодатели могут потребовать внесения изменений в законопроект, которые отменят или снизят пошлины на ряд импортируемых из США товаров в соответствии с июльским соглашением.
«Зачем ЕС устанавливать нулевые пошлины на американские мотоциклы, зная, что теперь европейским производителям приходится платить не только 15%, но и пошлины на сталь и алюминий?» – заявил Ланге.
После расширения пошлин на металл экспорт в США прекратила группа компаний Krone, а производство, предназначенное для этого рынка, было остановлено. По данным газеты, сейчас Krone рассматривает возможность перенаправления уже идущих поставок в Мексику и Канаду.