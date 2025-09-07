WSJ: торговое соглашение ЕС и США находится под угрозой срыва

По данным WSJ, менее чем через два месяца после заключения сделки производители в Европе жалуются на новые бюрократические препоны, требуют внести изменения в соглашение и приостанавливают экспорт в США. Причиной издание называет решение администрации президента Дональда Трампа расширить 50%-ные пошлины на металлы, включив в них сотни дополнительных товаров, содержащих сталь и алюминий. В результате, как пишет WSJ, многие европейские производители столкнулись с пошлинами выше 15%, которые были согласованы Трампом и ЕС для большинства товаров.