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Главная / Политика /

The Times: ЕС вынужденно согласился на невыгодную сделку с США

Причиной стали опасения по поводу сокращения американского военного контингента в Европе
Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен заключила невыгодную торговую сделку с США из-за угрозы сокращения американского воинского контингента в Европе, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на старшего научного сотрудника брюссельского аналитического центра Bruegel Джейкоба Кьеркегора.

«Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но если вы ответственный лидер, у вас нет другого выбора, кроме как придерживать доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа, на своей стороне», — сказал Кьеркегор, добавив, что фон дер Ляйнен согласилась на сделку, «потому что так было нужно».

Когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в 30% против Европы, фон дер Ляйнен заявила о соразмерных контрмерах. Однако Евросоюз отступил из-за опасений, что 80 000 американских военнослужащих могут покинуть территорию Европы. Глава ЕК согласилась на пошлину в 15% на большую часть европейского экспорта.

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Политика / Международные новости

27 июля Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. Тогда Трамп заявил: «Европейский союз согласится закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на $600 млрд больше, чем уже инвестируют».

С 1 августа вступил в силу указ Трампа о торговых пошлинах в отношении торговых партнеров США. Дополнительные ставки установлены в диапазоне от 10% до 41%. Уровень ставок определяется в зависимости от торгового дефицита США с другими странами. Россия и Украина в перечень не включены. В июле президент США установил сначала 50-дневный, а затем 10-дневный дедлайн для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. 

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