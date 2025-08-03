The Times: ЕС вынужденно согласился на невыгодную сделку с США

«Все признают, что с точки зрения торговли это была ужасная сделка для Европы. Но если вы ответственный лидер, у вас нет другого выбора, кроме как придерживать доминирующую военную силу в НАТО, а именно – Америку Трампа, на своей стороне», — сказал Кьеркегор, добавив, что фон дер Ляйнен согласилась на сделку, «потому что так было нужно».