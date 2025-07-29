Орбан назвал сделку ЕС и США невыгодной и неправомерной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике недавние договоренности между Европейским союзом (ЕС) и США, назвав их невыгодными, невыполнимыми и неправомерными. Речь идет о сделке, которая, кроме импортных тарифов, касается закупок европейцами американских вооружений для Украины, сообщил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
По словам Орбана, соглашение, достигнутое между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, выходит за рамки компетенции главы Еврокомиссии. Венгерский премьер отметил, что речь не только об импортных пошлинах, но и о «секретном пункте [соглашения], касающемся поставок оружия на Украину», а также закупках американских энергоносителей на $750 млрд и европейских инвестициях в размере $600 млрд в экономику США. Орбан обратил внимание, что ни он, ни другие лидеры стран ЕС не предоставляли главе ЕК полномочий заключать от их имени такие договоренности.
«Если я правильно понимаю, то [по планам Еврокомиссии] украинцам будут поставляться американские вооружения, за которые будут платить европейцы. Меня никто об этом не спрашивал, и на этот счет нет европейского решения. Поэтому я хочу сказать, что произошла очень большая неприятность и проблема серьезнее, чем может показаться», – сказал Орбан (цитата по ТАСС).
Премьер Венгрии считает, что страны ЕС не смогут выполнить взятые ЕК обязательства.
27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил, что Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. По новым условиям ЕС должен закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США.
Париж осудил соглашение и назвал его подчинением Вашингтону. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европу боялись «недостаточно», что привело к торговой сделке с США, которая выгодна только Белому дому.