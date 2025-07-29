По словам Орбана, соглашение, достигнутое между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, выходит за рамки компетенции главы Еврокомиссии. Венгерский премьер отметил, что речь не только об импортных пошлинах, но и о «секретном пункте [соглашения], касающемся поставок оружия на Украину», а также закупках американских энергоносителей на $750 млрд и европейских инвестициях в размере $600 млрд в экономику США. Орбан обратил внимание, что ни он, ни другие лидеры стран ЕС не предоставляли главе ЕК полномочий заключать от их имени такие договоренности.