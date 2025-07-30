Макрон посчитал недостаточный страх причиной невыгодной для ЕС сделки с США
Европу боялись «недостаточно», что привело к торговой сделке с США, которая выгодна только Вашингтону, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает радиостанция BFMTV. По его словам, альянсу нужно начинать внушать страх, чтобы добиться независимости.
«Чтобы быть свободными, мы должны внушать страх. Нас недостаточно боялись. Франция всегда занимала твердую и требовательную позицию. Она продолжит это делать», – сказал президент.
Он также отметил, что переговоры с США должны продолжаться. Макрон выразил неудовлетворенность результатом последней встречи американского лидера Дональда Трампа с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, но подчеркнул, что большее не представлялось возможным.
27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил, что Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. В соответствии с новыми условиями ЕС должен закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США. Франция осудила такое соглашение и назвала его «подчинением» Вашингтону.