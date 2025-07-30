Макрон посчитал недостаточный страх причиной невыгодной для ЕС сделки с США

27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил, что Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. В соответствии с новыми условиями ЕС должен закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США. Франция осудила такое соглашение и назвала его «подчинением» Вашингтону.