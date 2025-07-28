Франция раскритиковала торговое соглашение США и ЕС

27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил, что Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. Он сообщил, что ЕС согласится закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем, на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США.