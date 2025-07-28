Франция раскритиковала торговое соглашение США и ЕС

Франция раскритиковала торговое соглашение США и ЕСВ Париже сочли его «подчинением» Вашингтону
Париж осудил торговое соглашение США и ЕС, назвав его «подчинением» Вашингтону. Об этом пишет Reuters.
Европейские лидеры в целом согласились на сделку, признавая ее неравноправность, отмечает агентство. Франция, в свою очередь, отнеслась к соглашению с презрением.
«Это мрачный день, когда союз свободных народов, объединившихся для утверждения общих ценностей и защиты общих интересов, смиряется с покорностью», – написал премьер-министр Франсуа Байру в X.
Президент Франции Эммануэль Макрон пока не прокомментировал заключенное соглашение.
27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил, что Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. Он сообщил, что ЕС согласится закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Вместе с тем, на многие товары из ЕС вводятся 15%-ные пошлины со стороны США.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЕС согласился на сделку с США, предусматривающую введение 15%-ных пошлин на многие товары из стран объединения, в том числе потому, что опасался отмены всяческой поддержки Украины.