«Я лишь констатирую: большего, исходя из начальных условий, которые у нас были с США, было явно невозможно достичь. А это, прямо говоря, означает следующее: немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих пошлин», – сказал Мерц (цитата по «РИА Новости»).