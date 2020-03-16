Мерц: введение США пошлины в 15% нанесет ущерб экономике Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введение 15%-ной пошлины на экспорт в США окажет значительное негативное влияние на немецкую экономику. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Берлине.
По словам Мерца, несмотря на достигнутое соглашение между ЕС и США, результат переговоров нельзя считать полностью удовлетворительным для Германии.
«Я лишь констатирую: большего, исходя из начальных условий, которые у нас были с США, было явно невозможно достичь. А это, прямо говоря, означает следующее: немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих пошлин», – сказал Мерц (цитата по «РИА Новости»).
27 июля президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии. Сообщалось, что, согласно условиям соглашения, ЕС обязуется закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. А в отношении европейских товаров будут введены 15%-ные пошлины при экспорте в США.
Позже лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала вышеуказанную торговую сделку политическим фиаско.