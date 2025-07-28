Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США политическим фиаско

27 июля Трамп объявил, что по итогам переговоров с фон дер Ляйен в Шотландии стороны согласовали условия торгового соглашения. Он пояснил, что ЕС согласится закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд, а также инвестировать $600 Глава ЕК заявила, что сделка позволит Евросоюзу заменить российские нефть и газ на американский СПГ и ядерное топливо. Она также назвала торговое соглашение с США «крупнейшим в истории», несмотря на то, что оно обяжет европейских экспортеров платить 15%-ые пошлины на многие товары.