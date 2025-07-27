Глава Еврокомиссии поделилась деталями нового торгового соглашения с США
Торговое соглашение, условия которого были согласованы в рамках переговоров президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, позволит Евросоюзу заменить российские нефть и газ на американский СПГ и ядерное топливо. Об этом заявила фон дер Ляйен, раскрыв некоторые подробности торговой сделки.
«Закупки энергоносителей в США будут диверсифицировать наши источники поставок и внесут вклад в энергетическую безопасность Европы», — сказала она.
Фон дер Ляйен также назвала торговое соглашение с США «крупнейшим в истории», несмотря на то, что оно обяжет европейских экспортеров платить 15%-ые пошлины на многие товары.
Глава ЕК пояснила, что базовая тарифная ставка США в размере 15% на импортируемые из ЕС товары будет применяться к автомобилям, полупроводникам и фармацевтическим товарам. Вместе с тем была согласована нулевая тарифная ставка на некоторые стратегические товары, включая самолеты и авиационные запчасти, некоторые химические вещества и некоторые непатентованные лекарства. Решение о ставке на вино и спиртные напитки принято не было, добавила она.
27 июля Трамп заявил, что по итогам переговоров с главой ЕК в Шотландии стороны согласовали условия торгового соглашения. Он пояснил, что ЕС согласится закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую экономику. Кроме того, ЕС, по его словам, будет закупать у США большие объемы вооружений.