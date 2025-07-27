Глава Еврокомиссии поделилась деталями нового торгового соглашения с США

Глава ЕК пояснила, что базовая тарифная ставка США в размере 15% на импортируемые из ЕС товары будет применяться к автомобилям, полупроводникам и фармацевтическим товарам. Вместе с тем была согласована нулевая тарифная ставка на некоторые стратегические товары, включая самолеты и авиационные запчасти, некоторые химические вещества и некоторые непатентованные лекарства. Решение о ставке на вино и спиртные напитки принято не было, добавила она.