Bloomberg: ЕС согласился на условия США из-за опасений остановки поддержки Киева
Евросоюз (ЕС) согласился на сделку с США, предусматривающую введение 15%-ных пошлин на многие товары из стран объединения, в том числе потому, что опасался отмены всяческой поддержки Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с мнениями европейских чиновников.
По данным собеседников, условия сделки согласовывали правительства европейских стран, несмотря на то что официально переговоры с президентом США Дональдом Трампом вела глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Государства хотели минимизировать экономические риски и не были готовы бросать вызов Соединенным Штатам.
«Частично это объясняется политической слабостью в Германии и Франции, где как [канцлер Фридрих] Мерц, так и президент Эмманюэль Макрон сталкиваются с угрозой со стороны правых популистов, которые готовы использовать в политических целях любые экономические неурядицы», – указали авторы материала, добавив, что прекращение помощи Киеву также стало одним из рисков, на который не пошли бы европейские лидеры.
27 июля Трамп объявил о достижении торговой сделки с фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии. Согласно условиям соглашения, ЕС обязуется закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд в американскую экономику. В отношении европейских товаров будут введены 15%-ные пошлины при экспорте в США.
28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что торговое соглашение между США и ЕС имеет явно антироссийский характер. Он также отметил, что договор выгоден Вашингтону и совершенно унизителен для европейцев, ведь он снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров.