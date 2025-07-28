Bloomberg: ЕС согласился на условия США из-за опасений остановки поддержки Киева

«Частично это объясняется политической слабостью в Германии и Франции, где как [канцлер Фридрих] Мерц, так и президент Эмманюэль Макрон сталкиваются с угрозой со стороны правых популистов, которые готовы использовать в политических целях любые экономические неурядицы», – указали авторы материала, добавив, что прекращение помощи Киеву также стало одним из рисков, на который не пошли бы европейские лидеры.