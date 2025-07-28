Медведев: сделка Трампа с ЕС носит антироссийский характер

По его мнению, договор выгоден Вашингтону и совершенно унизителен для европейцев. ведь он снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров. Также Медведев отметил, что сделка создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС, вынуждая их платить за дорогие американские энергоносители. Он также подчеркнул, что сделка перенаправляет значительные потоки инвестиций из Европы в США, что может негативно сказаться на экономике ЕС.