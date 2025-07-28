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Главная / Политика /

Медведев: сделка Трампа с ЕС носит антироссийский характер

Ведомости

Торговое соглашение между США и Европейским союзом (ЕС), недавно объявленное сторонами, имеет явно антироссийский характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его мнению, договор выгоден Вашингтону и совершенно унизителен для европейцев. ведь он снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров. Также Медведев отметил, что сделка создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС, вынуждая их платить за дорогие американские энергоносители. Он также подчеркнул, что сделка перенаправляет значительные потоки инвестиций из Европы в США, что может негативно сказаться на экономике ЕС.

«Можно просто посочувствовать обычным европейцам», – пояснил Медведев.

Трамп объявил о достижении торгового соглашения с ЕС

Политика / Международные отношения

27 июля президент США Дональд Трамп объявил о достижении торговой сделки с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии. Согласно условиям соглашения, ЕС обязуется закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд в американскую экономику.

Глава ЕК заявила, что это соглашение позволит Евросоюзу полностью отказаться от российских нефти и газа, заменив их сжиженным природным газом (СПГ) и ядерным топливом из США. Она назвала сделку крупнейшим торговым соглашением в истории ЕС, несмотря на то, что оно предусматривает введение 15%-ных пошлин на многие товары.

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США политическим фиаско. По ее словам, соглашение равносильно капитуляции промышленности, энергетики и военного сектора Франции.

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