ЦБ: международные резервы России достигли $713,3 млрд

Объем международных резервов России обновил рекорд и составил $713,3 млрд по состоянию на 26 сентября 2025 г., сообщил Банк России.

За неделю показатель увеличился на $0,7 млрд, или на 0,1%. В ЦБ уточнили, что рост произошел в основном за счет положительной переоценки.

Неделей раньше, 19 сентября, объем резервов составлял $712,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. В их структуру входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото.

