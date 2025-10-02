Газета
Главная / Экономика /

Путин призвал не допустить роста теневой экономики на фоне повышения НДС

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что на фоне решения правительства о повышении НДС на 2 п. п. необходимо исключить риск расширения теневой экономики.

Глава государства отметил, что повышение налога должно помочь удержать устойчивость экономики и создать базу для будущего развития.

«Вот все это вместе в комплексе. А – дает нам основание полагать, что мы прошли очень сложный этап. Б – дает нам уверенность в том, что мы не только прошли этот этап, но у нас есть все основания и все возможности двигаться дальше. Уверен, так и будет», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия сознательно отказалась от рекордных темпов роста ради борьбы с инфляцией. Он отметил, что важно продолжать снижать инфляцию, сохраняя при этом положительную динамику экономики.

