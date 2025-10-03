WGC: мировые центробанки приобрели 15 т золота за август

В январе 2025 г. Банк России стал крупнейшим продавцом золота. Тогда он реализовал 3,1 т драгметалла. При этом продажи осуществляли также центробанки Иордании и Киргизии, которые сократили свои резервы на 3 и 2 т соответственно.