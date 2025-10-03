WGC: мировые центробанки приобрели 15 т золота за август
В августе мировые регуляторы закупили 15,1 т золота, сообщает World Gold Council (WGC) со ссылкой на предварительные расчеты.
«Это в целом соответствует ежемесячным закупкам в период с марта по июнь и сигнализирует о возвращении тренда после того, как мировые резервы остались неизменными в июле», – отметил аналитик WGC.
Больше всего золота приобрел Национальный банк Казахстана. Регулятор увеличил запасы страны на 7,7 т (итоговый объем с учетом закупок в августе – 316 т). Другими крупнейшими покупателями драгметалла стали Болгария (2,1 т), Турция, Узбекистан, Китай (по 1,9 т), Чехия (1,7 т) и Гана (1,6 т).
При этом, уточнили в WGC, запасы золота снизили Банк России (на 3,1 т) и регулятор Индонезии (1,8 т).
В январе 2025 г. Банк России стал крупнейшим продавцом золота. Тогда он реализовал 3,1 т драгметалла. При этом продажи осуществляли также центробанки Иордании и Киргизии, которые сократили свои резервы на 3 и 2 т соответственно.