Банк России стал крупнейшим продавцом золота в январе

По данным WGC, стоимость золота в долларах с 1971 г. росла на 8% в год. Но в последние три года рост стал более интенсивным на фоне геополитической напряженности, которая стимулирует мировые центральные банки активнее закупать золото в свои резервы. Центробанки увеличили объем закупок золота с 450,1 т в 2021 г. до 1045 т в 2024 г. Причем и в 2022, и в 2023 гг. объем закупок превышал 1000 т. Доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла с 12,9% на конец 2021 г. до 15,3% на конец 2023 г. По итогам 2024 г. она достигла 18,4%.