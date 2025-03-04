Банк России стал крупнейшим продавцом золота в январе
Центральный банк России стал крупнейшим продавцом золота в январе 2025 г., реализовав 3,1 т драгоценного металла. Такие данные содержатся в отчете Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Помимо России активные продажи золота также осуществляли центробанки Иордании и Киргизии, которые сократили свои резервы на 3 и 2 т соответственно.
В результате золотовалютные запасы России снизились до 2330 т, что составляет 33,7% от общего объема денежных резервов страны. При этом крупнейшим покупателем золота в январе стал Центральный банк Узбекистана, увеличивший свои запасы на 8,1 т до 391 т, что эквивалентно 82% его резервов. Народный банк Китая третий месяц подряд наращивал запасы и приобрел 5 т золота, доведя общий объем до 2285 т, что составляет 6% от резервов страны. Национальный банк Казахстана пополнил резервы на 3,8 т.
По данным WGC, мировые центробанки в январе закупили в совокупности 18,5 т золота, что подтверждает высокий спрос на драгоценный металл. Эксперты WGC связывают это с геополитической нестабильностью, отмечая, что золото остается стратегически важным активом для финансовых резервов. Несмотря на сокращение физических запасов золота, в долларовом выражении его стоимость в структуре резервов России выросла: за январь позиция по монетарному золоту увеличилась с $195,7 млрд до $206,5 млрд.
С начала февраля цены на золото достигли исторического максимума, впервые превысив отметку $2900 за тройскую унцию. 4 марта апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) продолжили рост и подорожали на 0,66%, достигнув $2920,3 за унцию. В 2024 г. мировой спрос на золото достиг рекордного уровня, чему способствовали масштабные закупки центральными банками и рост интереса инвесторов. Согласно данным WGC, общий объем спроса, включая внебиржевые операции, увеличился на 1% и составил 4974 т.
По данным WGC, стоимость золота в долларах с 1971 г. росла на 8% в год. Но в последние три года рост стал более интенсивным на фоне геополитической напряженности, которая стимулирует мировые центральные банки активнее закупать золото в свои резервы. Центробанки увеличили объем закупок золота с 450,1 т в 2021 г. до 1045 т в 2024 г. Причем и в 2022, и в 2023 гг. объем закупок превышал 1000 т. Доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла с 12,9% на конец 2021 г. до 15,3% на конец 2023 г. По итогам 2024 г. она достигла 18,4%.