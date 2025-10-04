Кабмин ввел временную пошлину на вывоз масличного льна из России
Правительство России установило временную экспортную пошлину на вывоз масличного льна за пределы Евразийского экономического союза и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Ставка вывозной пошлины, как следует из подписанного 3 октября постановления, составит 10% от таможенной стоимости сырья. Решение будет действовать до 31 августа 2026 г. Мера направлена на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт, пояснили в правительстве.
Другим постановлением кабмин ввел тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы из Приморского края и Амурской области. Квота на экспорт кукурузы из Приморья составит 280 000 т, из Амурской области – 130 000 т. Квоты будут действовать до конца текущего года.
Отмечается, что мера принята с учетом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном федеральном округе и позволит местным производителям продать излишки товаров за рубежом при отсутствии спроса в соседних регионах.
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 24 сентября выросла практически в 1,5 раза и составила 655,6 руб. за тонну против 495,9 руб. неделей ранее. Ставка пошлины на ячмень осталась нулевой, на кукурузу увеличилась в 1,9 раза и достигла 743,1 руб. за тонну.