Кабмин ввел временную пошлину на вывоз масличного льна из России

Ставка вывозной пошлины, как следует из подписанного 3 октября постановления, составит 10% от таможенной стоимости сырья. Решение будет действовать до 31 августа 2026 г. Мера направлена на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт, пояснили в правительстве.