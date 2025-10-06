Силуанов оценил вклад в инфляцию от повышения НДС в 1%Это учли в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат
Министр финансов Антон Силуанов заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, что вклад в инфляцию от повышения НДС может составить около 1%. Его слова передает ТАСС.
«Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджета, в следующем году мы рассчитываем в размере 2,3 трлн руб. Вот эти налоговые новации в целом не затрагивают доходную базу субъектов РФ», – сказал министр.
По словам Силуанова, это влияние учтено в прогнозах индексации заработных плат и социальных выплат населению. Он отметил, что НДС может повлиять на финансовый результат компаний. В то же время он выразил надежду, что сбалансированный бюджет будет способствовать смягчению Банком России денежно-кредитной политики за счет более высоких темпов экономического роста.
24 сентября Минфин внес в кабмин поправки в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности России. В документе предлагается повысить ставку стандартного НДС на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.
29 сентября Силуанов комментировал, что повышение НДС с 20 до 22% наименее негативно повлияет на экономику страны, в том числе на траекторию процентных ставок, в сравнении с другими сценариями. Министр сравнил 22%-ную ставку с показателями в таких европейских странах, как Ирландия, Польша, Португалия, Словакия, где она достигает 23%.