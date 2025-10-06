Силуанов оценил вклад в инфляцию от повышения НДС в 1%

По словам Силуанова, это влияние учтено в прогнозах индексации заработных плат и социальных выплат населению. Он отметил, что НДС может повлиять на финансовый результат компаний. В то же время он выразил надежду, что сбалансированный бюджет будет способствовать смягчению Банком России денежно-кредитной политики за счет более высоких темпов экономического роста.