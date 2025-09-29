Силуанов объяснил преимущества повышения НДС до 22%
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% наименее негативно повлияет на экономику страны, в том числе на траекторию процентных ставок, в сравнении с другими сценариями, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС.
«Повышение НДС позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, что означает более низкую траекторию процентных ставок и более высокую траекторию роста экономики (по сравнению со сценарием несбалансированного бюджета)», – отметил министр.
По словам Силуанова, дополнительная мера по повышению НДС будет «иметь умеренный и ограниченный характер» в рамках изменения динамики потребительских цен. При этом глава российского ведомства сравнил 22%-ную ставку с показателями в таких европейских странах, как Ирландия, Польша, Португалия, Словакия, где она достигает 23%. В Словении и Италии НДС равен также 22%, в Аргентине, Бельгии, Чехии, Латвии, Литве, Румынии, Испании – 21%.
Силуанов подчеркнул, что в мире есть и страны с более высокими налогами на добавленную стоимость.
26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что правительство приводит убедительные аргументы для повышения НДС. По его словам, эта мера также не идет вразрез с поручениями российского лидера Владимира Путина насчет фиксации налоговых параметров до 2030 г. Представитель Кремля добавил, что «не обходится без проблем», но в современных условиях экономики всех стран испытывают определенные трудности.
24 сентября Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс (НК), направленные на финансирование обороны и безопасности России. Одно из основных нововведений касается ставки стандартного НДС – планируется повысить ее на 2 п. п. до 22%. Для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%.