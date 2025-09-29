Силуанов объяснил преимущества повышения НДС до 22%

По словам Силуанова, дополнительная мера по повышению НДС будет «иметь умеренный и ограниченный характер» в рамках изменения динамики потребительских цен. При этом глава российского ведомства сравнил 22%-ную ставку с показателями в таких европейских странах, как Ирландия, Польша, Португалия, Словакия, где она достигает 23%. В Словении и Италии НДС равен также 22%, в Аргентине, Бельгии, Чехии, Латвии, Литве, Румынии, Испании – 21%.