Матвиенко: государство не будет принимать необдуманных решений по поводу ОМС
Государство никаких непродуманных решений в ущерб населению не примет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь идет о ее предложении подумать на тем, чтобы взимать с неработающих граждан расходы на ОМС, чтобы снизить нагрузку на бюджеты субъектов.
«Мы, общество, – не только власть – общество, должны себе ответить, как правильно и справедливо в этой ситуации поступить», – сказала она, добавив, что это давно назревший вопрос, на который ответ должны дать сами граждане (цитата по «РИА Новости»).
Матвиенко подчеркнула, что понимает – она высказала непопулярное мнение, но сделала это осознанно. По ее словам, если у человека есть скрытые доходы, тогда надо «соучаствовать вместе со всем обществом в оплате определенных взносов в социальные или иные фонды».
6 октября Матвиенко на парламентских слушаниях предложила пересмотреть подход к ОМС для неработающих трудоспособных граждан. Она заявила, что, когда «молодые, здоровые, работоспособного возраста люди нигде не работают», это означает либо их теневую занятость, либо нежелание трудиться. Изменения не должны коснуться тех, кто имеет право не работать, отметила Матвиенко.