В России предупредили о возможном энергодефиците в Сибири и Дагестане

При этом возможным решением проблемы предправления «Системного оператора» назвал строительство Тельмамской ГЭС. Он заметил, что станция еще не будет построена к 2031 г., так как пока в стране нет фактических действий по этому проекту. «Поэтому нам нужно будет, видимо, рассматривать решение, как снимать эти дефициты. Речь будет идти о традиционной генерации, которую можно построить в эти сроки», – выразил мнение Опадчий.