В России предупредили о возможном энергодефиците в Сибири и Дагестане
В России могут появится еще два сложных энергодефицитных района: Сибирь и Дагестан. Об этом сообщил председатель правления «Системного оператора» Федор Опадчий на тарифной конференции ФАС.
«У нас проявился следующий энергодефицит – в Дагестане, энергорайон Каспий. Сложный район, потому что фактический рост во многом обусловлен коммерческими потерями», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В Сибири, по словам Опадчего, есть вероятность дефицита по объемам выработки электроэнергии. Он отметил, что основная часть гидроэлектростанций на этой территории показывает большой рост базовой нагрузки в виде майнинга и центров обработки данных в последние годы.
При этом возможным решением проблемы предправления «Системного оператора» назвал строительство Тельмамской ГЭС. Он заметил, что станция еще не будет построена к 2031 г., так как пока в стране нет фактических действий по этому проекту. «Поэтому нам нужно будет, видимо, рассматривать решение, как снимать эти дефициты. Речь будет идти о традиционной генерации, которую можно построить в эти сроки», – выразил мнение Опадчий.
В начале сентября зампред правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев говорил, что энергодефицит на Дальнем Востоке начнется уже в 2026 г. Он подчеркнул, что локальные проблемы были уже тогда, а со следующего года дефицит будет только нарастать.