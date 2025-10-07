В Санкт-Петербурге поддержали Матвиенко по вопросу оплаты ОМС безработными
В парламенте Санкт-Петербурга поддержали инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об оплате безработными гражданами обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила глава комитета финансов городской администрации Светлана Енилина на заседании правительства.
«Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. <...> Принятие законодательного решения на федеральном уровне позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов РФ и восстановить социальную справедливость», – сказала она. Слова главы комитета передает издание «Закс.ру».
6 октября Матвиенко заявила, что когда «молодые, здоровые, работоспособного возраста люди нигде не работают», это означает либо их теневую занятость, либо нежелание трудиться. При этом изменения, связанные с оплатой ОМС, не должны коснуться граждан, имеющих право не работать, по ее словам.
Матвиенко также подчеркнула, что в текущих условиях честно работающие и получающие зарплату россияне вынуждены финансировать своими доходами медицинскую страховку неработающих граждан.