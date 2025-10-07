В Санкт-Петербурге поддержали Матвиенко по вопросу оплаты ОМС безработными

6 октября Матвиенко заявила, что когда «молодые, здоровые, работоспособного возраста люди нигде не работают», это означает либо их теневую занятость, либо нежелание трудиться. При этом изменения, связанные с оплатой ОМС, не должны коснуться граждан, имеющих право не работать, по ее словам.