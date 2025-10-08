Средняя цена на музыкальные инструменты увеличилась на 16% в 2025 году
Средняя цена на музыкальные инструменты в России достигла 18 230 руб. в период с января по сентябрь 2025 г. Рост составил 16% в сравнении с девятью месяцами 2024 г., сообщил аналитический центр «Чек индекс».
При этом количество покупок увеличилось на 4% по результатам указанного периода 2025 г. Аналитики отметили, что медленный рост объема купленных музыкальных инструментов связан с «высокой базой прошлого года». Они также рассказали о продолжающемся переходе продаж из офлайн-режима в онлайн.
Цены и спрос на музыкальные инструменты повышаются в преддверии новогодних каникул и зимних корпоративов, подчеркнули в «Чек индексе». За счет этого увеличивается и стоимость услуг музыкантов.
В аналитическом центре также заметили растущий интерес к виниловым пластинкам, аудиокассетам и CD-дискам, а также их проигрывателям. Специалисты связали такую динамику с трендом на ретро, который «подхватили в том числе зумеры».
В конце августа в «Чек индексе» выявили тенденцию падения рынка ноутбуков. По данным аналитиков, в рознице количество покупок этой техники за первое полугодие 2025 г. по сравнению с 2024 г. упало на 10%. При этом средний чек на ноутбук составил 57 120 руб., что на 2% выше уровня прошлого года, отметили эксперты. Они также рассказали, что продажи в натуральном выражении сократились на фоне высокой базы и высокого курса доллара в 2024 и в первой половине 2025 г.