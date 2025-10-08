Средняя цена на музыкальные инструменты увеличилась на 16% в 2025 году

В конце августа в «Чек индексе» выявили тенденцию падения рынка ноутбуков. По данным аналитиков, в рознице количество покупок этой техники за первое полугодие 2025 г. по сравнению с 2024 г. упало на 10%. При этом средний чек на ноутбук составил 57 120 руб., что на 2% выше уровня прошлого года, отметили эксперты. Они также рассказали, что продажи в натуральном выражении сократились на фоне высокой базы и высокого курса доллара в 2024 и в первой половине 2025 г.