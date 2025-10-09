Международные резервы России достигли $722,5 млрд
Международные резервы России по состоянию на 3 октября составили $722,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Центрального банка России.
26 сентября международные резервы составляли $713,3 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на 1,3%, или $9,2 млрд. По данным регулятора, рост произошел в основном из-за положительной переоценки.
Неделей ранее, по состоянию на 19 сентября, объем резервов достиг $712,6 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. В их структуру входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото.