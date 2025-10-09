Международные резервы России достигли $722,5 млрд

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. В их структуру входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарное золото.