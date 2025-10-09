ЦБ предложил ставить иностранцев на налоговый учет через банки
Центральный банк России предложил распространить меры по автоматической постановке на учет в налоговых органах через банки на иностранных граждан, следует из заключения комитета Госдумы по бюджету и налогам на соответствующий законопроект.
«При подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении целесообразно проработать вопрос о распространении проектируемого порядка постановки на учет в налоговых органах в связи с открытием счета в банке на иностранных граждан», – говорится в документе.
Комитет Госдумы поддержал документ, но указал на наличие замечаний юридико-технического характера.
1 сентября правительство предложило установить в качестве способа постановки на налоговый учет для иностранных организаций заявление банка. Согласно законопроекту, после подачи заявления налоговый орган будет обязан направить в электронной форме указанному российскому банку выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков для передачи клиенту в течение пяти дней.
В настоящий момент постановку на налоговый учет можно совершить двумя способами. Заявление либо направляет в налоговый орган сама компания, либо его направляет банк.