Главная / Бизнес /

Иностранным компаниям могут оставить один способ постановки на налоговый учет

Ведомости

Правительство России предложило установить только один способ постановки на налоговый учет для иностранных организаций, следует из думской электронной базы. Это будет возможно только по заявлению банка.

После подачи заявления налоговый орган будет обязан направить в электронной форме указанному российскому банку выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков для передачи клиенту в течение пяти дней.

Сейчас постановку на налоговый учет можно совершить через два способа. Первый – заявление направляет в налоговый орган сама компания. Второй – заявление направляет банк.

Что сказал Владимир Путин о возврате западных компаний в Россию

Политика / Власть

В феврале стало известно, что Минфин разработал законопроект, направленный на упрощение процедуры постановки на учет иностранных компаний в налоговых органах. Инициатива также предполагала, что заявление на налоговый учет сможет подавать банк.

Предложение появилось на портале проектов правовых актов на фоне возобновления российско-американских переговоров. На встречах, в частности, обсуждался вопрос возвращение американских компаний в Россию. Президент РФ Владимир Путин, вместе с тем, призывал отдавать приоритет национальным производителям и в целом действовать «аккуратно».

