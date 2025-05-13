Что сказал Владимир Путин о возврате западных компаний в Россию

Если России будет выгодно, чтобы западные компании вернулись, то нужно их пускать, если невыгодно, то нужно «найти 1000 причин», почему их не нужно пускать, считает Путин. «И среди этих 1000 причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. А по одной будем спорить в судах лет 15 как минимум. Я же не придумал ничего. Вы понимаете, когда кто-то уходил с нашего рынка, нарушали наши законы, нарушали законы ВТО, мы им говорили: «Мы пойдем в суд». «Ради бога, скатертью дорога. Будем судиться с вами 10, 15, 20 лет». Нам было это сказано три года назад. Вот и мы так должны с ними поступать. Ничего личного, только бизнес», – отметил он.