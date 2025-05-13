Что сказал Владимир Путин о возврате западных компаний в Россию

Что сказал Владимир Путин о возврате западных компаний в РоссиюПрезидент встретился с участниками XX съезда «Деловой России»
Владимир Путин рассказал, что к нему обращаются представители крупного бизнеса из западных стран, который хотел бы вернуться в Россию. Для возврата компаний в первую очередь нужно учитывать, будет ли их возврат выгоден для России, подчеркнул президент. Об этом он рассказал на встрече с участниками XX съезда «Деловой России».
Нужно учитывать, как вел себя западный бизнес, который ушел после 2022 г. и сейчас хочет вернуться, сказал президент: «Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, наоскорблял нас, ну и пускай сидит где-то, бог с ними». Если какой-то бизнес финансировал ВСУ, то не нужно, чтобы они извинялись, «этого точно недостаточно», сказал Путин. «Я их [представителей бизнеса в Европе и в США] очень уважаю, они очень серьезные люди, грамотные, прагматичные, считать умеют все, умеют добиваться своих целей. Они реально конкуренты мощные. Скажете: «Вы извинитесь», – завтра извинятся. Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно – придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно», – подчеркнул президент.
Если России будет выгодно, чтобы западные компании вернулись, то нужно их пускать, если невыгодно, то нужно «найти 1000 причин», почему их не нужно пускать, считает Путин. «И среди этих 1000 причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас. А по одной будем спорить в судах лет 15 как минимум. Я же не придумал ничего. Вы понимаете, когда кто-то уходил с нашего рынка, нарушали наши законы, нарушали законы ВТО, мы им говорили: «Мы пойдем в суд». «Ради бога, скатертью дорога. Будем судиться с вами 10, 15, 20 лет». Нам было это сказано три года назад. Вот и мы так должны с ними поступать. Ничего личного, только бизнес», – отметил он.
Путин напомнил, что он просил правительство выработать условия для возврата западных компаний в Россию, в том числе чтобы учитывалось их поведение за последние три года. По словам президента, были компании, которые «со слезами» уходили, говорили, что могут разрушить их бизнес за океаном. «Мы такие компании знаем. И я просил правительство иметь это в виду», – добавил президент.
Нужно учитывать не только то, как вел себя западный бизнес перед уходом, но и то, как и куда инвестировал российский бизнес, сказал министр экономического развития Максим Решетников. Поэтому правительство рассматривает каждый конкретный случай и исходит из баланса интересов – если российский бизнес «поверил в перспективы, начал инвестировать во внутренний рынок», нужно дождаться, чтобы он получил необходимую доходность на вложенный капитал, что называется, сказал министр. Кроме того, были компании, которые перестали после ухода поставлять нужную России продукцию, например, это касалось лекарств, напомнил Решетников. Он привел пример, что правительственная комиссия выдает лицензии российским компаниям, которые выпускают лекарства, а российские компании платят необходимые отчисления в адрес западных правообладателей на спецсчета – в будущем эти средства могут быть доступны западным компаниям. По словам Решетникова, такой подход они готовы тиражировать и на другие виды продукции.
Иностранцы изначально чувствовали себя в «новой России» в привилегированном положении, заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик: они получали лучшие площадки, проводили массированные рекламные кампании, что формировало лояльность к брендам. Поэтому когда в 2022 г. многие иностранные бренды ушли или сократили присутствие, «отечественный бизнес нашел решение» и справился с ситуацией. В «Деловой России» приветствуют конкуренцию, но «грести всех под одну гребенку неуместно», сказал Репик. Были те компании, которые остались работать в России и инвестировать. Другие уходили с уважением без ущерба для потребителей, передавая бизнес российским компаниям, оставляя возможность вернуться, рассказывал Репик. «Здесь наиболее правильным форматом нам кажется возвращение через создание совместных предприятий с российскими партнерами, сохраняя за последними определенный акционерный контроль: или мажоритарный, или через «золотую акцию». Я считаю, что для предприятий стратегических отраслей такой формат должен стать обязательным», – сказал он.
Другие компании уходили, не выполнив договорных обязательств, поэтому такие компании должны компенсировать убытки, тех же, кто финансировал ВСУ, в России никто не ждет, сказал Репик. По его словам, «время, когда мы давали «зеленый свет» всему зарубежному в ущерб себе, безвозвратно прошло», а в приоритете должен быть внутренний инвестор.