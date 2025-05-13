О чем говорил Путин на встрече с «Деловой Россией»Инфляция, возвращение иностранных компаний и угрозы новых санкций
Президент РФ Владимир Путин 13 мая провел встречу в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», участниками XX форума-съезда организации. Главной темой встречи было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе встречи.
О возвращении иностранных брендов:
Представители крупного зарубежного бизнеса приходят к Путину с просьбами вернуться на российский рынок.
- Российские бренды появляются сотнями и тысячами, и качество продукции зачастую лучше.
Извинений ушедшего бизнеса, который критиковал Россию, недостаточно. Власти будут смотреть на эти вопросы с прагматической точки зрения.
Россия будет пускать на свой рынок только те зарубежные бренды, чье появление ей выгодно. Для остальных нужно закрыть дорогу.
Некоторые зарубежные компании уходили из РФ «со слезами».
РФ будет ориентироваться на свои национальные интересы при решении о возвращении компаний.
Путин против возвращения брендов, которые «хамили, оскорбляли» РФ или финансировали ВСУ.
О российской экономике:
Российская экономика благодаря усилиям бизнеса демонстрирует устойчивость и развивается.
Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 – на 4,3%. Это результат совместной партнерской работы государства и бизнеса.
Сельхозпроизводители РФ в 2019 г. начали закрывать все потребности продовольственного рынка и стали просить не пускать обратно западную продукцию.
РФ нужно совершить «мягкую посадку» в экономике: «придавить инфляцию», но не заморозить развитие. Это сделает возможным снижение ключевой ставки.
Путин рассчитывает, что предложения, представленные в ходе встречи, будут востребованы в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
Об Украине и Западе:
Украина проводит принудительную мобилизацию и «как собак» отлавливает людей на улицах. В российскую же армию с охотой идут добровольцы. Не менее 50 000 добровольцев ежемесячно.
Угрозы новых санкций против России не должны пугать. Но нужно понимать возможные их последствия и быть к ним готовым.
Путин указал на нарушение требований Всемирной торговой организации со стороны некоторых зарубежных стран, которые вводят скрытые субсидии, несмотря на запрет.
Путин назвал придурками тех представителей руководства стран Запада, которые готовы вредить себе, лишь бы причинить ущерб России.