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О чем говорил Путин на встрече с «Деловой Россией»

Инфляция, возвращение иностранных компаний и угрозы новых санкций
Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 13 мая провел встречу в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», участниками XX форума-съезда организации. Главной темой встречи было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.

«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе встречи.

О возвращении иностранных брендов:

  • Представители крупного зарубежного бизнеса приходят к Путину с просьбами вернуться на российский рынок.

  • Власти РФ будут смотреть, кто из западных брендов как себя вел, уходя из страны.

  • Российские бренды появляются сотнями и тысячами, и качество продукции зачастую лучше.

  • Извинений ушедшего бизнеса, который критиковал Россию, недостаточно. Власти будут смотреть на эти вопросы с прагматической точки зрения. 

  • Россия будет пускать на свой рынок только те зарубежные бренды, чье появление ей выгодно. Для остальных нужно закрыть дорогу.

  • Некоторые зарубежные компании уходили из РФ «со слезами».

  • РФ будет ориентироваться на свои национальные интересы при решении о возвращении компаний.

  • Путин против возвращения брендов, которые «хамили, оскорбляли» РФ или финансировали ВСУ.

О российской экономике:

  • Российская экономика благодаря усилиям бизнеса демонстрирует устойчивость и развивается.

  • Российская экономика в последние годы показывает значительный рост, ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 – на 4,3%. Это результат совместной партнерской работы государства и бизнеса. 

  • Сельхозпроизводители РФ в 2019 г. начали закрывать все потребности продовольственного рынка и стали просить не пускать обратно западную продукцию.

  • Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ.

  • РФ нужно совершить «мягкую посадку» в экономике: «придавить инфляцию», но не заморозить развитие. Это сделает возможным снижение ключевой ставки.

  • Путин рассчитывает, что предложения, представленные в ходе встречи, будут востребованы в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). 

Об Украине и Западе:

  • Украина проводит принудительную мобилизацию и «как собак» отлавливает людей на улицах. В российскую же армию с охотой идут добровольцы. Не менее 50 000 добровольцев ежемесячно.

  • Угрозы новых санкций против России не должны пугать. Но нужно понимать возможные их последствия и быть к ним готовым.

  • Путин указал на нарушение требований Всемирной торговой организации со стороны некоторых зарубежных стран, которые вводят скрытые субсидии, несмотря на запрет.

  • Путин назвал придурками тех представителей руководства стран Запада, которые готовы вредить себе, лишь бы причинить ущерб России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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