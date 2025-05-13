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Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России

Ведомости

Высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путина на на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Трансляцию мероприятия проводил Кремль.

Он указал, что «здесь сложная задача». Путин пояснил, что в нынешних условиях «нужно и инфляцию придавить, и не создать условия <...>, чтобы не заморозить саму экономику».

Тем не менее, в рамках той же встречи президент РФ подчеркивал, что сейчас российская экономика благодаря усилиям бизнеса демонстрирует устойчивость и развивается. По мнению Путина, РФ нужно совершить «мягкую посадку» в экономике. Такое решение сделает возможным снижение ключевой ставки Банка России.

Путин 13 мая провел встречу в режиме видеоконференции с членами «Деловой России», участниками XX форума-съезда организации. Главной темой встречи было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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