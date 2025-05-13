Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России
Высокая инфляция является одной из главных проблем экономики России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путина на на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Трансляцию мероприятия проводил Кремль.
Он указал, что «здесь сложная задача». Путин пояснил, что в нынешних условиях «нужно и инфляцию придавить, и не создать условия <...>, чтобы не заморозить саму экономику».
Тем не менее, в рамках той же встречи президент РФ подчеркивал, что сейчас российская экономика благодаря усилиям бизнеса демонстрирует устойчивость и развивается. По мнению Путина, РФ нужно совершить «мягкую посадку» в экономике. Такое решение сделает возможным снижение ключевой ставки Банка России.
Путин 13 мая провел встречу в режиме видеоконференции с членами «Деловой России», участниками XX форума-съезда организации. Главной темой встречи было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.