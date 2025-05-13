Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики России

Тем не менее, в рамках той же встречи президент РФ подчеркивал, что сейчас российская экономика благодаря усилиям бизнеса демонстрирует устойчивость и развивается. По мнению Путина, РФ нужно совершить «мягкую посадку» в экономике. Такое решение сделает возможным снижение ключевой ставки Банка России.