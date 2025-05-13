Путин: для возвращения западных брендов одних извинений недостаточно
Президент России Владимир Путин заявил, что для возвращения на российский рынок западным брендам, ранее покинувшим страну, будет недостаточно просто извиниться. Об этом он сказал на встрече с представителями общественной организации «Деловая Россия».
По словам главы государства, подход к возвращению иностранных компаний должен быть строго прагматичным.
«Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, – значит ее надо пускать. Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть», – пояснил Путин.