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Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями организации «Деловая Россия» выразил резкое недовольство действиями западных лидеров, которые наносят вред своим собственным странам ради ущерба России.

«Кажется, что того-то и того-то точно не будут делать, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста», – заявил Путин.

Перед этим президент обсудил тему возможного возвращения западных брендов на российский рынок. Он подчеркнул, что для этого одних извинений недостаточно, а подход должен быть строго прагматичным. Глава страны считает, что нужно пускать те компании, приход которых выгоден для РФ.

В начале своего выступления Путин отметил устойчивость российской экономики, несмотря на санкции и внешнее давление. По его словам, в позапрошлом году рост ВВП составил 4,1%, а в прошлом году достиг 4,3%. Глава государства подчеркнул, что такие успехи стали возможны благодаря совместной работе государства, бизнеса и трудовых коллективов.

Президент назвал одной из главных проблем экономики современной РФ высокую инфляцию. По словам Путина, нужно совершить «мягкую посадку» в экономике. Для этого требуется «придавить инфляцию», но не заморозить развитие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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