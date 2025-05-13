Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против РФ

Перед этим президент обсудил тему возможного возвращения западных брендов на российский рынок. Он подчеркнул, что для этого одних извинений недостаточно, а подход должен быть строго прагматичным. Глава страны считает, что нужно пускать те компании, приход которых выгоден для РФ.