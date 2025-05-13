Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против РФ
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями организации «Деловая Россия» выразил резкое недовольство действиями западных лидеров, которые наносят вред своим собственным странам ради ущерба России.
«Кажется, что того-то и того-то точно не будут делать, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста», – заявил Путин.
Перед этим президент обсудил тему возможного возвращения западных брендов на российский рынок. Он подчеркнул, что для этого одних извинений недостаточно, а подход должен быть строго прагматичным. Глава страны считает, что нужно пускать те компании, приход которых выгоден для РФ.
В начале своего выступления Путин отметил устойчивость российской экономики, несмотря на санкции и внешнее давление. По его словам, в позапрошлом году рост ВВП составил 4,1%, а в прошлом году достиг 4,3%. Глава государства подчеркнул, что такие успехи стали возможны благодаря совместной работе государства, бизнеса и трудовых коллективов.
Президент назвал одной из главных проблем экономики современной РФ высокую инфляцию. По словам Путина, нужно совершить «мягкую посадку» в экономике. Для этого требуется «придавить инфляцию», но не заморозить развитие.