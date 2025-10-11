Росстат: средняя зарплата в трех отраслях превысила 200 000 рублей

По данным ведомства, зарплата финансистов и страховщиков в июле в среднем составила 221 900 руб. Высокие зарплаты также зафиксированы у работников производства табачных изделий (206 300 руб.) и в добыче нефти и газа (200 300 руб.). В 2024 г. зарплат свыше 200 000 руб. не было ни в одной отрасли, отмечает «РИА Новости».