Росстат: средняя зарплата в трех отраслях превысила 200 000 рублей
В трех отраслях экономики средняя ежемесячная зарплата превысила 200 000 руб. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере финансов и страхования, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
По данным ведомства, зарплата финансистов и страховщиков в июле в среднем составила 221 900 руб. Высокие зарплаты также зафиксированы у работников производства табачных изделий (206 300 руб.) и в добыче нефти и газа (200 300 руб.). В 2024 г. зарплат свыше 200 000 руб. не было ни в одной отрасли, отмечает «РИА Новости».
Еще в четырех отраслях экономики средняя ежемесячная зарплата превышала летом 150 000 руб. Такой уровень зарплат наблюдался в сфере информации и связи (176 200 руб.), добычи металлических руд (164 400), научных исследований и разработок (162 300), а также рыболовстве и рыбоводстве (159 600), следует из данных Росстата. В 16 секторах экономики показатель превысил 100 000 руб.
«Ведомости» со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве РФ писали в июле, что зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. Показатель желаемой зарплаты в среднем по рынку составляет 146 000 руб. По данным Росстата, средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 000 руб. – в апреле ее уровень достиг 99 400 руб.