Средняя зарплата в России составила около 100 000 рублей
Средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 000 руб. – в апреле ее уровень достиг 99 400 руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Наибольшая средняя зарплата: на Чукотке (193 800 руб.) в Москве (178 200 руб.), Магаданской области (155 100 руб.), Сахалинской области (148 500 руб.).
Самые низкие зарплаты: в Дагестане (45 400 руб.), Чечне (43 100 руб.), Ингушетии (39 600 руб.).
ТАСС в мае со ссылкой на данные исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру» писал, что средняя зарплата в РФ впервые превысила 91 000 руб., что на 15,5% больше значения прошлого года. Самый высокий темп роста отмечается у молодых специалистов в возрасте до 24 лет. Средняя зарплата у них выросла на 16,7% и составила 72 500 руб. Самый высокий средний показатель наблюдается у работников 35-44 лет, которые получают 101 400 руб. в месяц.
Указывалось, что при сохранении тренда роста показатель может дойти до 100 000 руб. к концу года.
«Ведомости» со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве РФ писали в июле, что зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. Показатель желаемой зарплаты в среднем по рынку составляет 146 000 руб.