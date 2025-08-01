Средняя зарплата в России составила около 100 000 рублей

ТАСС в мае со ссылкой на данные исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру» писал, что средняя зарплата в РФ впервые превысила 91 000 руб., что на 15,5% больше значения прошлого года. Самый высокий темп роста отмечается у молодых специалистов в возрасте до 24 лет. Средняя зарплата у них выросла на 16,7% и составила 72 500 руб. Самый высокий средний показатель наблюдается у работников 35-44 лет, которые получают 101 400 руб. в месяц.