Газета
Телеграм
/ Экономика

Средняя заплата в РФ превысила 91 000 рублей

Ведомости

Средняя зарплата в России впервые превысила 91 000 руб., что на 15,5% больше значения прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру».

В итогах исследования говорится, что если сохранится такой тренд на рост, то к концу года средний показатель увеличится до 100 000 руб. Медианная зарплата за I квартал поднялась на 1,7 п. п. быстрее средней и достигла 66 700 руб.

Самый высокий темп роста отмечается у молодых специалистов в возрасте до 24 лет. Средняя зарплата у них выросла на 16,7% и составила 72 500 руб. Самый высокий средний показатель наблюдается у работников 35-44 лет, которые получают 101 400 руб. в месяц.

Обрабатывающая промышленность, по данным исследования, сохраняет лидерство по уровню заработка. В этой сфере заработная плата выросла на 18,4% и составила 95 600 руб. В связи с кадровым дефицитом зарплатные предложения также увеличились – на 19%.

Следующая по приросту идет сфера IT. Специалисты в этой области получают в среднем 147 300 руб., что на 18% больше, чем в I квартале прошлого года. Работники сферы транспорта и строительства в среднем стали зарабатывать 107 000 и 109 500 руб.

В исследовании «Работы.ру» говорится, что среднее зарплатное предложение на рынке труда в I квартале составило 97 500 руб. Показатель вырос на 13%. Лидером по размеру зарплатных предложений остается отрасль строительства и недвижимости, где в среднем доход у работников 137 300 руб. в месяц.

В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России достигла 87 952 руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 13 098 руб. (в 2023 г. было 74 854 руб.). По данным Росстата, в число лидеров по этому показателю вошли Чукотка (185 000 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (163 900 руб.) и Москва (162 100 руб.). В топ-5 также вошли Магаданская область (153 800 руб.) и Ненецкий автономный округ (134 400 руб.).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных