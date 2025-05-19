Средняя заплата в РФ превысила 91 000 рублей
Средняя зарплата в России впервые превысила 91 000 руб., что на 15,5% больше значения прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования «Сбераналитики» и «Работы.ру».
В итогах исследования говорится, что если сохранится такой тренд на рост, то к концу года средний показатель увеличится до 100 000 руб. Медианная зарплата за I квартал поднялась на 1,7 п. п. быстрее средней и достигла 66 700 руб.
Самый высокий темп роста отмечается у молодых специалистов в возрасте до 24 лет. Средняя зарплата у них выросла на 16,7% и составила 72 500 руб. Самый высокий средний показатель наблюдается у работников 35-44 лет, которые получают 101 400 руб. в месяц.
Обрабатывающая промышленность, по данным исследования, сохраняет лидерство по уровню заработка. В этой сфере заработная плата выросла на 18,4% и составила 95 600 руб. В связи с кадровым дефицитом зарплатные предложения также увеличились – на 19%.
Следующая по приросту идет сфера IT. Специалисты в этой области получают в среднем 147 300 руб., что на 18% больше, чем в I квартале прошлого года. Работники сферы транспорта и строительства в среднем стали зарабатывать 107 000 и 109 500 руб.
В исследовании «Работы.ру» говорится, что среднее зарплатное предложение на рынке труда в I квартале составило 97 500 руб. Показатель вырос на 13%. Лидером по размеру зарплатных предложений остается отрасль строительства и недвижимости, где в среднем доход у работников 137 300 руб. в месяц.
В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России достигла 87 952 руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 13 098 руб. (в 2023 г. было 74 854 руб.). По данным Росстата, в число лидеров по этому показателю вошли Чукотка (185 000 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (163 900 руб.) и Москва (162 100 руб.). В топ-5 также вошли Магаданская область (153 800 руб.) и Ненецкий автономный округ (134 400 руб.).