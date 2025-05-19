Средняя заплата в РФ превысила 91 000 рублей

В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России достигла 87 952 руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 13 098 руб. (в 2023 г. было 74 854 руб.). По данным Росстата, в число лидеров по этому показателю вошли Чукотка (185 000 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (163 900 руб.) и Москва (162 100 руб.). В топ-5 также вошли Магаданская область (153 800 руб.) и Ненецкий автономный округ (134 400 руб.).