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/ Экономика

Средняя зарплата в России в 2024 году выросла до 88 000 рублей

В Москве этот показатель вдвое выше
Василий Тулупов

В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России достигла 87 952 руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 13 098 руб. (в 2023 г. было 74 854 руб.). По данным Росстата, в число лидеров по этому показателю вошли Чукотка (185 000 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (163 900 руб.) и Москва (162 100 руб.). В топ-5 также вошли Магаданская область (153 800 руб.) и Ненецкий автономный округ (134 400 руб.).

В Москве самые высокие зарплаты зафиксированы в добыче полезных ископаемых (457 200 руб.), финансовом секторе и страховании (341 100 руб.), IT (249 500 руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (194 900 руб.). Средняя зарплата по городу составила 162 100 руб.

В январе «Ведомости» писали, что президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ удивился размеру средней зарплаты в Москве. Тогда мэр города Сергей Собянин сообщил, что она составляет 140 000–160 000 руб. «Да ладно? Больше», – ответил глава государства. Правительство Москвы уже прогнозировало, что к 2027 г. средняя зарплата москвичей превысит 200 000 руб.

Как рассчитывается средняя номинальная зарплата

В Росстате напомнили, что номинальная среднемесячная зарплата рассчитывается на основе данных от крупных и средних предприятий и учитывает все выплаты, включая премии и компенсации. Эти данные ежеквартально корректируются с учетом информации от малых и микропредприятий. Основное преимущество такого подхода – оперативность и точность учета численности сотрудников и их загрузки. Альтернативным методом является расчет медианной зарплаты, которая показывает, что половина работников получает больше, а половина – меньше этого значения. Но такие данные публикуются реже и быстро устаревают, поэтому чаще используется показатель средней зарплаты.

Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич отметила, что данные Росстата отражают данные по работающим в организациях, а это около 44 млн из 72 млн человек. Кроме того, не стоит сравнивать общий рост зарплат и ее динамику без учета прожиточного минимума в регионах, отмечает она. Гонка зарплат по стране связана с дефицитом рабочей силы, отмечает эксперт, а в Москве есть эффект высокой базы. Но в целом по стране, допускает Зубаревич, темпы роста зарплат будут замедляться.

Эту точку зрения разделяет главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «При расчетах средней заработной платы по регионам и в целом по стране Росстат учитывает ежемесячную отчетность крупных и средних предприятий России». По его словам, статистика не до конца учитывает доходы самозанятых или ИП. Цифры Росстата отражают последствия кадрового голода, восстановительного экономического роста последних двух лет: «Что можно на это ответить? Более качественно использовать рабочую силу, повышать качество рабочих мест».

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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