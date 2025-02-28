Средняя зарплата в России в 2024 году выросла до 88 000 рублей

Средняя зарплата в России в 2024 году выросла до 88 000 рублейВ Москве этот показатель вдвое выше
В 2024 г. средняя номинальная зарплата в России достигла 87 952 руб. По сравнению с прошлым годом она выросла на 13 098 руб. (в 2023 г. было 74 854 руб.). По данным Росстата, в число лидеров по этому показателю вошли Чукотка (185 000 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (163 900 руб.) и Москва (162 100 руб.). В топ-5 также вошли Магаданская область (153 800 руб.) и Ненецкий автономный округ (134 400 руб.).
В Москве самые высокие зарплаты зафиксированы в добыче полезных ископаемых (457 200 руб.), финансовом секторе и страховании (341 100 руб.), IT (249 500 руб.), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (194 900 руб.). Средняя зарплата по городу составила 162 100 руб.
В январе «Ведомости» писали, что президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ удивился размеру средней зарплаты в Москве. Тогда мэр города Сергей Собянин сообщил, что она составляет 140 000–160 000 руб. «Да ладно? Больше», – ответил глава государства. Правительство Москвы уже прогнозировало, что к 2027 г. средняя зарплата москвичей превысит 200 000 руб.
Как рассчитывается средняя номинальная зарплата
В Росстате напомнили, что номинальная среднемесячная зарплата рассчитывается на основе данных от крупных и средних предприятий и учитывает все выплаты, включая премии и компенсации. Эти данные ежеквартально корректируются с учетом информации от малых и микропредприятий. Основное преимущество такого подхода – оперативность и точность учета численности сотрудников и их загрузки. Альтернативным методом является расчет медианной зарплаты, которая показывает, что половина работников получает больше, а половина – меньше этого значения. Но такие данные публикуются реже и быстро устаревают, поэтому чаще используется показатель средней зарплаты.
Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич отметила, что данные Росстата отражают данные по работающим в организациях, а это около 44 млн из 72 млн человек. Кроме того, не стоит сравнивать общий рост зарплат и ее динамику без учета прожиточного минимума в регионах, отмечает она. Гонка зарплат по стране связана с дефицитом рабочей силы, отмечает эксперт, а в Москве есть эффект высокой базы. Но в целом по стране, допускает Зубаревич, темпы роста зарплат будут замедляться.
Эту точку зрения разделяет главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах: «При расчетах средней заработной платы по регионам и в целом по стране Росстат учитывает ежемесячную отчетность крупных и средних предприятий России». По его словам, статистика не до конца учитывает доходы самозанятых или ИП. Цифры Росстата отражают последствия кадрового голода, восстановительного экономического роста последних двух лет: «Что можно на это ответить? Более качественно использовать рабочую силу, повышать качество рабочих мест».