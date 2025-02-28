Средняя зарплата в России в 2024 году выросла до 88 000 рублей

Как рассчитывается средняя номинальная зарплата

В Росстате напомнили, что номинальная среднемесячная зарплата рассчитывается на основе данных от крупных и средних предприятий и учитывает все выплаты, включая премии и компенсации. Эти данные ежеквартально корректируются с учетом информации от малых и микропредприятий. Основное преимущество такого подхода – оперативность и точность учета численности сотрудников и их загрузки. Альтернативным методом является расчет медианной зарплаты, которая показывает, что половина работников получает больше, а половина – меньше этого значения. Но такие данные публикуются реже и быстро устаревают, поэтому чаще используется показатель средней зарплаты.