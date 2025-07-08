Эксперты опросили россиян об их зарплатных ожиданиях

Самые высокие ожидания по зарплате оказались в Махачкале (213 000 руб. в месяц), Хабаровске (188 000 руб.), Москве (185 000 руб.), Иркутске (175 000 руб.) и Санкт-Петербурге (166 000 руб.). Опрос проводился в городах с населением более 500 000 человек. При выборе населенных пунктов для опроса учитывались не только данные по численности населения, но и статистика по безработице и промышленному развитию городов, отмечает автор исследования, декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов. По его словам, не во всех городах оценка желаемых зарплат реалистична – например, в Махачкале они кажутся завышенными. В то же время в крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ожидания соответствуют высокой стоимости жизни, добавляет Шатилов. Он отмечает, что в таких городах, как Хабаровск и Иркутск, рост ожиданий мог быть связан с подъемом экономики регионов, в том числе за счет низкой безработицы и роста доходов от контрактной службы на СВО и развития военно-промышленного комплекса.