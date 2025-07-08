Эксперты опросили россиян об их зарплатных ожиданиях

Эксперты опросили россиян об их зарплатных ожиданияхЗапросы растут на фоне инфляции, дефицита кадров и теневой занятости
Зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. К таким выводам пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ на основе опросов граждан, которые ищут работу. «Ведомости» ознакомились с исследованием. Показатель желаемой зарплаты в среднем по рынку составляет 146 000 руб., следует из опроса. Медианное значение (означает, что одна половина опрошенных рассчитывает получать больше этой суммы, а другая – меньше) – 110 000 руб. в месяц. Показатель вырос на 16% к уровню прошлого года, говорится в исследовании.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата россиян в апреле 2025 г. (последние доступные данные) составила 97 375 руб. и увеличилась на 15,3% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. В I квартале показатель был равен 92 305 руб. По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб. По данным сервиса подбора персонала hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в июне 2025 г. в России составила 75 500 руб., что на 9000 руб. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Соискатели, по сведениям портала, ожидают получить в среднем 75 800 руб.
Размер желаемой зарплаты среди сотрудников без опыта работы меньше и составляет 92 000 руб., медианное значение – 73 000 руб., говорится в исследовании. Ожидания выросли на 7 и 8% соответственно ко II кварталу 2024 г., сообщают в Финансовом университете.
Самые высокие ожидания по зарплате оказались в Махачкале (213 000 руб. в месяц), Хабаровске (188 000 руб.), Москве (185 000 руб.), Иркутске (175 000 руб.) и Санкт-Петербурге (166 000 руб.). Опрос проводился в городах с населением более 500 000 человек. При выборе населенных пунктов для опроса учитывались не только данные по численности населения, но и статистика по безработице и промышленному развитию городов, отмечает автор исследования, декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов. По его словам, не во всех городах оценка желаемых зарплат реалистична – например, в Махачкале они кажутся завышенными. В то же время в крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ожидания соответствуют высокой стоимости жизни, добавляет Шатилов. Он отмечает, что в таких городах, как Хабаровск и Иркутск, рост ожиданий мог быть связан с подъемом экономики регионов, в том числе за счет низкой безработицы и роста доходов от контрактной службы на СВО и развития военно-промышленного комплекса.
Минэкономразвития ожидает, что среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) могут вырасти на 51,15% за пять лет. Базовый сценарий прогноза министерства предполагает, что в 2025 г. зарплаты приблизятся к 102 728 руб. (+16,8% год к году), в 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 420 руб., в 2027 г. – на 8,3% до 123 880 руб.
С чем связаны ожидания
Рост ожиданий относительно заработной платы может объясняться несколькими причинами, считает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, влияние оказывает инфляция и повышение цен. Также недовольство среди специалистов может вызывать несоответствие дохода уровню нагрузки. Из-за нехватки квалифицированного персонала сотрудникам часто приходится перерабатывать, брать на себя дополнительные задачи, но при этом зарплата не меняется или растет недостаточно, отмечает Игнатова. Опрос hh.ru, который проводился весной 2025 г. среди 4100 соискателей, показал, что почти половина (47%) средне оценивает уровень своего дохода, еще почти треть (27%) респондентов полностью довольны заработной платой, а каждый пятый (17%), наоборот, недоволен, сообщает Игнатова.
Традиционно желаемая заработная плата почти в 3,5–4 раза больше средней, исключение составляют крупные мегаполисы, напоминает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Она подчеркивает, что модальная заработная плата по вакансиям в Махачкале и Хабаровске около 50 000 руб., а зарплатные ожидания – 213 000 и 188 000 руб. соответствуют этому уровню, поскольку это города с высоким уровнем качества жизни. Кроме того, нельзя исключать теневую занятость. На значительную дифференциацию по ожидаемым зарплатам оказывает влияние количество занятых в теневом секторе, соглашается эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. В официальных данных Росстата эти зарплаты не учитываются, а вот на ожиданиях населения сказываются, добавляет Подольская.
По данным Минтруда за 2024 г., большое количество занятых в теневом секторе граждан зафиксированы были в том числе в Московской области и Дагестане, в Краснодарском крае, Ростовской области, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Крыму и Чувашии, отмечает Подольская. По ее словам, теневая занятость наиболее распространена в сфере услуг, в том числе туризме.
Участники опроса
Другая причина связана с уровнем дефицита кадров в регионе и количеством приезжающих на работу из других субъектов, сообщает Подольская. Она поясняет, что специалисты, которые приезжают, обременены дополнительными расходами, связанными с оплатой съемного жилья. В связи с этим их ожидания по зарплате как основание для принятия решения о переезде в сочетании с фиксируемым дефицитом кадров могут быть существенно выше, чем в среднем по России, добавляет она. Также они завышены для таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, так как там есть вакансии зарубежных компаний, где при низком курсе рубля уровень оплаты труда в пересчете на национальную валюту оказывается значительным, добавляет Подольская.
Высокий уровень ожиданий от заработков в Хабаровске может быть связан с реализацией масштабных инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, на этом фоне уровень зарплат за последний год приблизился к столичному уровню, рассказывает Подольская. Она отмечает, что в регионе не хватает квалифицированных кадров в стратегически важных отраслях, что заставляет работодателей повышать зарплатные предложения, что и формирует ожидания.