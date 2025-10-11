Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Глава АКОРТ объяснил тренд на шринкфляцию в России

Ведомости

Тренд на шринкфляцию (тактика, когда производители сокращают размеры упаковки, не снижая цены) в России связан с ростом сберегательной активности на фоне высоких процентных ставок по вкладам и изменения привычек людей, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Росту шринкфляции способствуют усиление сберегательных настроений на фоне высоких ставок по вкладам и тренд на изменение потребительских привычек», – сказал он ТАСС.

Все больше покупателей, как отметил Богданов, предпочитают упаковки меньшего размера, чтобы можно было сразу использовать продукт, а не хранить или выбрасывать остатки. Производители же снижают вес и размер упаковки продуктов для оптимизации роста инфляционных издержек, добавил он. По его словам, шринкфляция встречается в бакалее, молочных продуктах, кондитерских изделиях и других категориях.

В декабре 2024 г. представитель исследовательской компании NTech сообщал «Ведомостям», что компании стали реже прибегать к шринкфляции. По данным аналитиков, в III квартале прошлого года средний уровень шринкфляции по всем продуктовым категориям снизился до 1,8%, при этом во II квартале отметка была на уровне 2%, а в I квартале – 3,1%. В отдельных группах товаров в июле – августе размер средней упаковки даже вырос: в стейковом мясе – на 12,1%, питьевых йогуртах – на 9,5%, кофе в зернах – на 5,1%, подсчитали в NTech. Динамика оказалась негативной в детском питании (-0,5%), птице (-0,7%), мясе (-0,8%).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её