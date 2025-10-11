Глава АКОРТ объяснил тренд на шринкфляцию в России

В декабре 2024 г. представитель исследовательской компании NTech сообщал «Ведомостям», что компании стали реже прибегать к шринкфляции. По данным аналитиков, в III квартале прошлого года средний уровень шринкфляции по всем продуктовым категориям снизился до 1,8%, при этом во II квартале отметка была на уровне 2%, а в I квартале – 3,1%. В отдельных группах товаров в июле – августе размер средней упаковки даже вырос: в стейковом мясе – на 12,1%, питьевых йогуртах – на 9,5%, кофе в зернах – на 5,1%, подсчитали в NTech. Динамика оказалась негативной в детском питании (-0,5%), птице (-0,7%), мясе (-0,8%).